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03 NİSAN 2017
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Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 36 düşüş gösterdi

Antalya'ya yılın 3 ayında 337 bin 663 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre göre kayıp oranı yüzde 27 oldu. Sadece mart ayı kaybı ise yüzde 36 oldu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:56:07 Güncelleme: 12:59:05 DHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından ve Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, geçen yıl Rusya'da yaşadığı kaybın bir benzerini bu yıl Avrupa pazarında yaşıyor. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2017'nin Ocak- Şubat- Mart ayları toplamında kente gelen toplam turist sayısı 337 bin 663 kişi olurken, 460 bin turist sayısına ulaşılan 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 gerileme yaşandı. Mart ayı rakamlarına bakıldığında ise 2016 Mart ayında 257 bin olan turist sayısı yüzde 36 düşüş gösterdi. 2017'nin Mart ayında Antalya Havalimanı aracılığıyla toplam 165 bin 741 turist geldi.

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