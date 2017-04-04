Servotel Yönetim Kurulu Başkanı İsvan Türkiye'nin turizmini değerlendirdi

Doğru kurgulanmış, pazarlaması, yönetimi ve asset management’i doğru yapılmış otellerin turizm sektöründeki küçülmeden daha az etkileneceğini anlatan Ömer İsvan, şunları söyledi:

“Yaşadığımız dış faktörler nedeniyle turizmin bu noktaya gelmesi son derece doğal. Ancak her yapının etkilenmesi farklı oluyor. Böyle bir durumda oteller yüzde 100 de, yüzde 45 de küçülebilir. Önemli olan küçülmeyi en azda tutmak, normale dönmek için neler yapılabileceğini planlamak ve hızlı harekete geçmektir. Şu anda otelciliğin arkasındaki know-how yeteri kadar kullanılmıyor. Turizmin kalbi olarak kabul edilen güney sahillerimizde oteller yaşanan sürece hiç hazır değil. Satış, pazarlama fonksiyonları hiç yok. Satış pazarlamada bugüne kadar yapılan tek şey tur operatörleri ile anlaşma yapmak olmuş. Bunun dışında hiçbir faaliyette bulunmamışlar. Artık yumurtaları ayrı sepetlere koymanın vakti geldi. Burada da know-how ve markalama öne çıkıyor.”

Doğru kurgulanmış, doğru markalanmış otellerde turizm sektörünün en kötü zamanlarında bile sorun yaşanmadığını dile getiren Ömer İsvan, yaklaşık bir ay önce açıklanan ve turizm sektörünün en önemli araştırmalarından High-Network Individuals’da arsa aşamasından, konsept oluşturma ve markalama aşamasına danışmanlık verdikleri Bodrum Mandarin Oriental’in dünya 5’incisi, Ortadoğu birincisi olarak açıklandığını söyledi. Bodrum Mandarin Oriental’in geride bıraktığı oteller arasında Burj el Arab olduğuna dikkat çeken İsvan, development anlamında doğru markalama ve doğru ürünün tüm dış etkenlerden kendini ayrıştırabileceğini ifade etti.

SÜPER LİGDEYİZ

Türk turizmine hiç kimsenin iyi-kötü diyemeyeceğinin altını çizen Ömer İsvan, Türkiye’nin turizm alanında dünya süper liginde yer aldığını söyledi.

Türkiye’nin tanıtımında hep eksiklerle yürüdüğümüzün altını çizen Ömer İsvan, “Buna rağmen dünyada 5’inci sıradayız. Bu hepimizin suçu. Markalama sürecinde hep Türkiye’ye oynandı. Alt markaları yaratmada çok geç kaldık. Bugün dünya turizminde bir numara Fransa’dır. Onlar Courchevel’i ayrı, Cote d’Azur’u ayrı, Paris’i ayrı markaladı. Şimdi tüm bu markalar Fransa markasından daha önde, ancak genele bakıldığında Fransa, turizmde 1 numara ve Fransa’da Turizm Bakanlığı yok” dedi.

AYRI AYRI TANITIM GEREKLİ

Türkiye’nin markalamasında her bölgenin, her ilin ayrı ayrı tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Ömer İsvan, şunları söyledi:

“Antalya’nın hem doğal güzellikleri, hem tarihi güzellikleri hem de inanılmaz iyi otelleri var. Ege sahillerinde her il için ayrı ayrı markalama yapılabilir. Trabzon, Van, Çorum, Şanlıurfa, Kapadokya pazarlanmalı, ayrı markalamalarla dünyaya tanıtılmalıdır. İstanbul turistlerin en çok merak ettiği şehirlerden biri. Ancak patlayan bombalar nedeniyle ilginin azaldığını görüyoruz. İstanbul’da tarihi ve doğal güzellikleri yanı sıra festivaller, moda haftaları gibi etkinliklerle hayatın devam ettiği gösterilmeli. Tüm bunlar için kamu sektörüne çok iş düşüyor. Ancak yatırımcıların da tüm bu markalama çalışmalarına paydaş olmaları gerekiyor.”

Türk turizm sektörünün bugünlerden daha güçlenerek çıkabilmesi için sektörün ortak bir üst akıl platformuna ihtiyacı olduğunu ifade eden Ömer İsvan, turizm sektöründe olan, ilgilenen herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin turizmde çok daha üst sıralara çıkabileceğine dikkat çeken İsvan, bunun için de daha çok otel markasını Türkiye’ye getirmek gerektiğini vurguladı.