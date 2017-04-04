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04 NİSAN 2017
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TÜRSAB, Booking.com, Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği, Harice Arga
TURİZM

Hatice Arga: Dünyadan kendimizi soyutlayamayız

TÜRSAB'ın "booking.com" ve benzer online rezervasyon portallarının faaliyetlerinin durdurulması yönünde sürdürdüğü hukuki girişimler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizmciler tarafından tepkiyle karşılandı. Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga açıklamalarda bulundu

04 Nisan 2017 Salı, 11:22:17 Güncelleme: 11:34:26 AA

AB ülkelerinin Türk düşmanlığı nedeniyle vatandaşlarının tatillerini Türkiye'de geçirmemeleri için yoğun propaganda yaptığını ifade eden Arga, TÜRSAB'ın da rezervasyon şirketlerinin Türkiye'de faaliyetlerini sonlandırmaya çalışmasıyla birkaç ay içinde başlayacak turizm sezonunun kötü geçmesine neden olacağını öne sürdü.

Arga, TÜRSAB'ın tam da turizm sezonu arifesinde en çok rezervasyonu aldıkları internet sitesi " booking.com"un mahkeme kararıyla Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmasına yol açmasının küçük otel ve pansiyoncuları çok büyük ekonomik kayıplara sokacağını savunarak, "TÜRSAB'ın görevi sorun yaratmak değil, çözmek olmalıdır. Booking.com sitesinin Türkiye'deki faaliyetlerinin kapatılması sadece Ayvalık'ın değil, Türkiye genelindeki tüm otel ve pansiyoncuların ortak sorunudur. Ayrıca lokantalar, kafeteryalar, el emeklerini satmaya çalışanlar, hediyelik eşyacılar, kısacası tüm esnafı ilgilendiren bir sorundur bu."



Otel ve pansiyoncuların yabancı ülkelerden gelen turistlerin rezervasyonlarını çoğunlukla internet üzerinden aldıklarını vurgulayan Arga, "Tabii son zamanlarda iç turizmde de booking.com'dan destek görüyorduk. Çünkü bu sistemde, insanlar telefonla bile rezervasyon yapabiliyorlardı." dedi.

Arga, TÜRSAB'ın anlamsız çabası sonucunda bu turizm sezonunda çok ciddi darbe yemekten kaygılı olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"'Booking.com'a alternatif iki firma var. Onlar da TÜRSAB tarafından kapatılma tehdidi içinde. Bunun dışında başka alternatifleri sunuyor ama biz bu firmaları tanımıyoruz. Tabii ki onlar da bizi tanımıyorlar. Yıllardır biz booking.com ile çalışıyoruz. Bu yüzden de son derece kuşkulu ve kaygılıyız. TÜRSAB'ın bu kararı bu sezon bizlere zarar yazacaktır. Booking.com'un bizlere getirdiği turist profili, sırt çantalı turist değildi. Bizlere valizli turist getiriyordu. Tabii bu da belirli bir kaliteye hizmet ediyor. TÜRSAB'dan talebimiz, bu konuyu bir an önce çözüme ulaştırması ve booking.com'u yeniden rezervasyon sistemimize dahil etmesidir. Biz sadece booking.com olsun da demiyoruz. Madem TÜRSAB uygun görmüş, o halde şu anda yeni rezervasyon sistemine dahil edilmeye çalışılan iki şirket de olsun. Onlar da seçenek olarak kalsın. Herkesi zorlamanın anlamı yok ama biz yıllardır bu site ile çalışıyorduk. Şimdi ise bu rezervasyon sitesinin kapatılmasıyla ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz."



DÜNYADAN KENDİMİZİ SOYUTLAYAMAYIZ

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Başkanı da olan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise internet üzerinden otel rezervasyonu yapmak ve özellikle de booking.com gibi önemli bir şirketin Türkiye piyasasından ayrılmasının doğru bir şey olmadığını kaydetti.



Booking.com'un altyapısının hızlı bir şekilde hazırlanması, yasal bir zemine oturtulup derhal yeniden hayata sokulması gerektiğini aktaran Gençer, "Çünkü, dünyadan kendimizi soyutlayamayız. Bugün dünyada booking.com gibi 4-5 tane sanal ortamda otel rezervasyonu yapan firma var. Bu yüzden bunun yasal zeminin hızla ayarlanması ve devam etmesi önemli. Özellikle bizim Ayvalık’ta olduğu gibi küçük otelleri olan ve serbest gezen müşterinin tercih ettiği bölgeler büyük zararlar görüyor. Ayvalık’taki yaklaşık 250’ye yakın otelimizin sahiplerinden bu duruma büyük tepki geliyor. Haklılar da çünkü en büyük rezervasyon kanalları kapandı." diye konuştu.

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