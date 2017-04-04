TURİZM
04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TURİZM

Patara Plajı, turistleri kum tepeleriyle çekiyor

04 Nisan 2017 Salı, 13:13:45 AA

Antalya'daki Patara Plajı'nda Mısır'daki çölleri andıran kumlar üzerinde yapılan atlı ve develi safari, kente gelen turistlerin gözdesi oldu

  • 1 Patara Plajı, turistleri kum tepeleriyle çekiyor
    1 | 23

    Patara Plajı'nın eşsiz kumları üzerinde safari turu yapmak isteyen tatilciler, plaj ile aynı ismi taşıyan Patara Antik Kenti içinden geçerken tarihte de yolculuğa çıkıyor.

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300