04 Nisan 2017 Salı, 13:13:45 | Güncelleme: 13:53:09
AA
Antalya'daki Patara Plajı'nda Mısır'daki çölleri andıran kumlar üzerinde yapılan atlı ve develi safari, kente gelen turistlerin gözdesi oldu
1
1|23
Patara Plajı'nın eşsiz kumları üzerinde safari turu yapmak isteyen tatilciler, plaj ile aynı ismi taşıyan Patara Antik Kenti içinden geçerken tarihte de yolculuğa çıkıyor.
2
2|23
Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı, Mısır çöllerini anımsatan kum tepeleri, atlı ve develi safari turlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
3
3|23
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.
4
4|23
Turizmi deniz, kum, güneş üçgeninden kurtarmayı amaçlayan Valiliğin alternatif turizmi geliştirme projeleri kapsamında değerlendirilen Kaş ilçesi de antik kentleri, kaya ve kral mezarları, tarihi tahıl ambarları ile turistlerin ilgisini çekiyor.
5
5|23
Bölgedeki kazılarla Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer aldığı ve tarihi milattan önce 8. yüzyıla dayanan Patara Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri, Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. Bölgedeki girişimcilerce ince kum tepelerinde atlı ve develi safari turları düzenleniyor.
HABERİN DEVAMI
6
6|23
Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor.
7
7|23
Caretta carettaların da önemli bir yuvalama alanı olan plaj, gün batımında ise doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.
8
8|23
İlçenin alternatif turizm açısından en önemli değerleri arasında kaya ve kral mezarları da yer alıyor.
9
9|23
İslamlar Mahallesi'ndeki sarp kayalarda yer alan mezarlar, özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin görmek istediği yerler arasında.
10
10|23
UNECSO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki Xanthos Antik Kenti, kaya ve lahit mezarları ile Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtlarıyla yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
HABERİN DEVAMI
11
11|23
Antik kent, pek çok tarihi olay ve savaşa sahne olmasına rağmen hala ayakta.
12
12|23
Bezirgan köyündeki Likya lahitlerinden esinlenerek 350 yıl önce yapıldığı belirlenen tahıl ambarları da ilçede kültür turizmine hizmet ediyor.
13
13|23
Yan yana dizili 125 ambar bölgedeki köylülerce günümüzde de depo olarak kullanılıyor. Farklı mimari yapısı ve sedir ağacından yapılan ahşap dokusuyla ambarlar, zamana meydan okuyor.
14
14|23
Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar,yaptığı açıklamada, Saklıkent Kanyonu çevresinde ve Patara'daki kum tepelerinde atlı ve develi safari turları yapıldığını söyledi.
15
15|23
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimleriyle bölgenin tanıtımının arttığına dikkati çeken Bayar, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
16
16|23
"Kum tepelerini at üzerinde aşan turistler farklı renkler ve tatlar tadıyor. İnanılmaz derecede ilgi çekiyor. Yılda ortalama 25 bin turist safari yapmak için geliyor. Her geçen gün insanların daha fazla dikkatini çekmeye başladı. Bu sayı her geçen gün artacaktır."
17
17|23
Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı "Tosun Paşa" ile İbrahim Tatlıses'in başrolünde yer aldığı "Sabuha" filmleri de buradaki kum tepelerinde çekilmişti.
18
18|23
Bayar, "Bölge doğal bir film platosu gibi. Senaryosunda çöl geçen bütün yapımcıları buraya bekliyoruz. Bölgenin birçok filme, diziye ev sahipliği yapacağına inanıyoruz." dedi.
19
19|23
Likya uygarlığının en önemli merkezlerinden olduklarını anlatan Bayar, şu değerlendirmede bulundu:
20
20|23
Likya'da krallara ve kanaat önderlerine şehirlerin içerisine kaya mezarları yapıyorlar. Herkes evine yakın bir kayayı oyarak ölen yakınlarını buraya elbiseleri ve eşyaları ile gömüyor.
HABERİN DEVAMI
21
21|23
Anadolu topraklarında dikkati çeken bir yaşam. Bu mezarlar süslenerek, özenilerek yapılmış. Turistler bu mezarları görünce çok şaşırıyor.
22
22|23
Alternatif turizm açısından bu mezarlara çok önem veriyoruz. Gelen ziyaretçilerde tarihi bir heyecan uyandırıyor.
23
23|23
Bayar, 350 yıllık tahıl ambarlarının da yürüyüş severlerin ilgisini çektiğini ve bölgeyi koruma altına aldıklarını sözlerine ekledi.