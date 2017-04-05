TURİZM
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TURİZM

Fırat Nehri "Yüzen oteller" ile hareketlenecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:22:19 AA

Şanlıurfa'da bir girişimci, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti'de tasarımını tamamladığı "Yüzen oteller" projesi ile Fırat Nehri güzergahına farklı turizm alternatifi kazandırmayı amaçlıyor

  • 1 Fırat Nehri "Yüzen oteller" ile hareketlenecek
    1 | 13

    Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir girişimci, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan yörede, tasarımını tamamladığı "Yüzen oteller" projesi ile Fırat Nehri güzergahına farklı bir turizm alternatifi kazandırmayı planlıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300