Fırat Nehri "Yüzen oteller" ile hareketlenecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:22:19 | Güncelleme: 15:38:05
AA
Şanlıurfa'da bir girişimci, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti'de tasarımını tamamladığı "Yüzen oteller" projesi ile Fırat Nehri güzergahına farklı turizm alternatifi kazandırmayı amaçlıyor
1
1|13
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir girişimci, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan yörede, tasarımını tamamladığı "Yüzen oteller" projesi ile Fırat Nehri güzergahına farklı bir turizm alternatifi kazandırmayı planlıyor.
2
2|13
Türkiye'nin en geniş havzaları arasında yer alan Fırat Nehri'nin bölge turizmine daha fazla katkı sağlaması amacıyla hem devlet imkanları hem de müteşebbisler aracılığıyla yatırımlar yapılıyor.
3
3|13
Bölgede tarihi taş evler ve doğal güzelliklerin arasında süzülen, roman ve dizilere konu olan Fırat Nehri'nde yolculuğa çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler için proje hazırlandı.
4
4|13
İlçede turizm alanında yatırım yapan Salih Kurt, daha önce Hollanda'da gördüğü su üzerinde hareket edebilen evlerden etkilenerek Türkiye'ye döndüğünde 30'ar metrekarelik tekneler üzerine ahşap odalar tasarladı.
5
5|13
Projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirebilmek için girişimde bulunan Kurt, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında beşte ikilik bölümü sular altında kalan, "Mikroklima" iklimi ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken sakin şehir ağındaki Halfeti kıyılarında farklı bir turizm konsepti oluşturmayı amaçlıyor.
HABERİN DEVAMI
6
6|13
İlk etapta 12 tekne üzerinde tasarlanan odaların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve DSİ'ye yapılan proje müracaatının onaylanması halinde yaz tatilinden itibaren hizmete alınması öngörülüyor.
7
7|13
"ODA SERVİSİ DE VAR"
8
8|13
Turizm yatırımcısı Salih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen yıl yurt içi ve dışından ziyaretçilerin bölgeye daha fazla ilgi göstermeye başladığını söyledi.
9
9|13
Ziyaretçilerin bölgeyi daha fazla keşfetmesini istediklerini belirten Kurt, bu amaçla mevcut turizm yatırımlarına farklı bir boyut kazandırma amacında olduklarını ifade etti.
10
10|13
Türkiye'de nehirlerde pek rastlanmayan "Yüzen oteller" ile ilgili proje hazırlayarak onaya sunduğunu anlatan Kurt, "Bu yıl turizm çok iyi geçecek, ilk katılımlar bunu gösteriyor. Sakin şehirde yüzen otel projesi geliştireceğiz. Oteller apart ve günübirlik şekilde kiraya verilebilecek ve güneş enerjisiyle çalışacak. Odalar tekne şeklinde olacak, konuklarımız Fırat Nehri üzerinde istediği yerde gezebilir ya da konaklayabilir." diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
11
11|13
Projenin maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğuna işaret eden Kurt, Türkiye'de ilk defa bu tür bir projenin faaliyete geçirileceğini söyledi. Kurt, müşteriye oda servisinin ise uzaktan kumanda ve telsiz sistemiyle sağlanacağını bildirdi.
12
12|13
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de nehir turlarının, en güzel ve keyifli seyahatlerin başında geldiğini vurguladı.
13
13|13
Bölgede feribot seferlerinin de düzenlenmesinin planlandığını aktaran Çiftçi, "Hem ulaşım hem turizm amaçlı yatırımları önemsiyoruz. İnsanların bu sıcak coğrafyada suyla buluşmalarını istiyoruz. Bölgede yapılacak Fırat turunu önemsiyoruz. Güzergahta çok güzel tarihi mekanlar var." dedi.