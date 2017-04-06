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Alarahan'a turistler akın ediyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:21:52 AA

Selçuklular zamanında birçok kervanın uğrak yeri olan, Osmanlı döneminde medrese olarak kullanılan Alarahan ile Alara Kalesi artık turistleri ağırlıyor

  • 1 Alarahan'a turistler akın ediyor
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    Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Selçuklular döneminde ticaretin merkezi olan Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alarahan ile buraya gelen kervanların güvenliğini sağlamak için sarp tepeye kurulan Alara Kalesi artık turistlere ev sahipliği yapıyor.

  • 2 Alarahan'a turistler akın ediyor
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    Turizm merkezi Antalya, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi ve mimari yapıları bünyesinde barındırıyor. Roma İmparatorluğu döneminde yapımına başlanan, Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1232'de yeni bölümler eklenen Alara Kalesi ve yakınındaki Alarahan da mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

  • 3 Alarahan'a turistler akın ediyor
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    Selçuklular zamanında birçok kervanın uğrak yeri olan, Osmanlı Devleti döneminde medrese olarak kullanılan Alarahan ile Alara Kalesi artık turistleri ağırlıyor.

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