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Kazı sırasında kalede süslemeler ve kitabe bulduklarını anlatan Eravşar, "Kayalara gizli geçit olarak tünel oyulmuş. Kaleye iki kapıdan giriliyor. Biri gizli tünel, biri de dağın görünen kısmından çıkılıyor. Kalede saray ve hamam var." dedi. Kalenin yakınındaki Alarahan'ın da mimari yapısıyla dikkati çektiğini belirten Eravşar, burada özel tüccar ve misafirlerin ağırlandığını kaydetti.