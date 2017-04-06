06 Nisan 2017 Perşembe, 12:21:52 | Güncelleme: 12:38:33
AA
Selçuklular zamanında birçok kervanın uğrak yeri olan, Osmanlı döneminde medrese olarak kullanılan Alarahan ile Alara Kalesi artık turistleri ağırlıyor
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Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Selçuklular döneminde ticaretin merkezi olan Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alarahan ile buraya gelen kervanların güvenliğini sağlamak için sarp tepeye kurulan Alara Kalesi artık turistlere ev sahipliği yapıyor.
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Turizm merkezi Antalya, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi ve mimari yapıları bünyesinde barındırıyor. Roma İmparatorluğu döneminde yapımına başlanan, Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1232'de yeni bölümler eklenen Alara Kalesi ve yakınındaki Alarahan da mimari yapısıyla dikkati çekiyor.
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Selçuklular zamanında birçok kervanın uğrak yeri olan, Osmanlı Devleti döneminde medrese olarak kullanılan Alarahan ile Alara Kalesi artık turistleri ağırlıyor.
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Otobüslerle geldikleri hanın yanında develere binen turistler, Alara Çayı'nın kenarındaki kaleye ulaşıyor. Bir bölümü karanlık olan tünelden 120 basamakla kaleye çıkan turistler, buradan bölgenin manzarasını izliyor.
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Alanya'ya 37 kilometre uzaklıktaki kale ile han, kentte turizmi "deniz, kum, güneş üçgeninden" kurtararak 12 aya yaymayı amaçlayan valiliğin alternatif turizmi geliştirme projeleri kapsamında değerlendiriliyor. Antalya Valiliği, tanıtım çalışmalarında Alara Kalesi ve Alarahan'a da yer vererek, daha fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesini hedefliyor.
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"Dünyadaki nadir kalelerden"
Alara Kalesi'nde 2007-2012'de yürütülen kazıların başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Osman Eravşar, AA muhabirine, yapının dik ve sarp bir kayaya inşa edilen dünyadaki nadir kalelerden olduğunu söyledi.
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Kazı sırasında kalede süslemeler ve kitabe bulduklarını anlatan Eravşar, "Kayalara gizli geçit olarak tünel oyulmuş. Kaleye iki kapıdan giriliyor. Biri gizli tünel, biri de dağın görünen kısmından çıkılıyor. Kalede saray ve hamam var." dedi. Kalenin yakınındaki Alarahan'ın da mimari yapısıyla dikkati çektiğini belirten Eravşar, burada özel tüccar ve misafirlerin ağırlandığını kaydetti.
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"Günde 300 yabancı turist kaleye çıkıyor"
Alara Kalesi yanında kafe ve restoran işleten 70 yaşındaki Ali Gündoğan ise turizm sezonunda günde yaklaşık 300 yabancı turistin kaleye çıktığını bildirdi.
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Gelen turistlerin üçte birinin yabancı olduğuna işaret eden Gündoğan, "Turistler 150 metre uzunluğundaki tünelden kaleye çıkıyor. İçerisi karanlık olduğu için fener veriyoruz, bazen refakatçilik de yapıyoruz." diye konuştu.
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"Sultan kıyafetleriyle" turistlere Alarahan'ın tarihini anlatan görevli Muzaffer Güngör de handa güç ve şans getirdiğine inanılan 79 aslan başı olduğunu belirtti.
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Hanın girişinin sağında mescit, solunda hamam bulunduğunu dile getiren Güngör, hanın orta kısmında 8 yatak odası, 6 dükkan, iç kısımda develerin kaldığı ahır bölümü olduğunu kaydetti.
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Güngör, geçmişte 200 kervana ev sahipliği yapabilen handa, develerle getirilen malların alım satımının gerçekleştirildiğini ifade etti.