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06 NİSAN 2017
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TURİZM

Booking.com yasağı ile ilgili otelcilerden mahkemeye iptal başvurusu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Booking.com aleyhine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davada mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararını durdurmak için bugün mahkemeye başvuruda bulunduğunu duyurdu

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:16:08 Güncelleme: 13:40:38 AA

TÜROB'dan yapılan açıklamada, TÜROB'un, TÜRSAB tarafından açılan davada İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce Booking.com'a erişimin durdurulmasına yönelik alınan ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için harekete geçtiği belirtilerek, "TÜROB, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulundu. Başvuru bugün TÜROB adına Hukuk Müşavirliği tarafından yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TÜROB'un, Booking.com'un Türkiye otellerinin satışının durdurulması kararının, halihazırda çok zor bir dönem geçiren konaklama sektörünü daha da zor bir durumda bıraktığı kaydedildi.

Türkiye genelinde konaklama sektörünün tamamının olumsuz etkilenmesinin yanında, bu kararla birlikte özellikle pazar paylarının büyük bir kısmını Booking’den sağlayan Anadolu'da yer alan oteller ile Türkiye sathındaki küçük otellerin bir anda tüm kaynaklarının kesildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve Booking.com'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış-haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın Booking.com’un faaliyetinin durdurulması, Booking.com'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur. Ayrıca bu karar, uluslararası alanda ülkemize yönelik olumsuz algının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutan Birliğimiz, yasalara aykırı uygulamalarının giderilmesi aşamasında, sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini ana ilke olarak kabul etmektedir."

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 3 saat önce
    oteller çok pahalı . yerli turiste iki katı . dışardan adam üç kuruşa geliyor. bizse kendi ülkemizde pahalı tatil yapıyoruz
  • Misafir 3 saat önce
    Paypal ve Booking.com bu ikisi zorunlu
  • Misafir 4 saat önce
    Biraz dik durmayı öğrenseniz ne güzel olur ama bizim millet iyice omurgasız oldu
  • Misafir 4 saat önce
    adam gibi adam TÜROB arkandayız
  • Misafir 4 saat önce
    mantıklı bir başvuru. booking kapanmamalı
  • Misafir 4 saat önce
    Rezervasyonumuzu iptal ettik hayirli olsun
  • Misafir 4 saat önce
    ucuzlatın gelelim maliyetiniz ne kadar sanki
  • Misafir 4 saat önce
    kesin kadar çıkmadan işlem neden uygulanıyor
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