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İsrailli turist, İsrailli turist kafilesi, İsrailli turist Bodrum
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İsrailli turistler Bodrum'a geldi

İsrail'in Tel-Aviv kentinden Bodrum'a 7 yıl aradan sonra ilk kez gelen 180 kişilik turist kafilesi, çiçeklerle karşılandı. Uçuşların başlaması ile birlikte, Bodrum'a nisan ayı boyunca 4 bin İsrailli turistin gelmesi planlanıyor

07 Nisan 2017 Cuma, 17:09:25 Güncelleme: 17:25:14 AA

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda Freebird Havayollarıyla Tel-Aviv'den gelen 180 İsrailli yolcu için tören düzenlendi. Milas-Bodrum Havalimanı DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ve turizmciler tarafından çiçeklerle karşılanan turistlere, Bodrum lokumu ikram edildi.

Brontes Travel Seyahat Acentesi Bodrum Müdürü Yüksel Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, nisan ayı boyunca Bodrum'a yaklaşık 4 bin turisti getirmeyi planladıklarını söyledi. Yaz sezonunda bu sayının 15 bini bulacağını belirten Aslan, "Haftada iki uçuş olacak. Talebe göre uçuş sayısı artacak. Bu çalışmayı 7 yıldır yapmıyorduk. 7 yıl sonra bu yıl ilk uçağımız inmiş oldu." dedi.

TÜRK MİLLETİ GİBİ SICAK KANLI İNSANLAR

Bodrum'da turizmciler olarak misafirleri ağırlamaya hazır olduklarına değinen Aslan, şöyle konuştu:

"Biz artık bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Biz turizmciler olarak hazırız. Ülkeler arasındaki siyasi süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Buraya gelen insanlar bizimle aynı kültürü paylaşan insanlar. Yeme içme alışkanlıkları aynı, bizim Türk milleti gibi sıcak kanlı insanlar. Bu halkı, bu milleti de seviyorlar. Bodrum'u sevme nedenleri de kültürel ve tarihi dokusunun olması. Hava ve ikliminin iyi olmasını seviyorlar."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 59 dakika önce
    Gelmesinler paraları pulları lazım değil...
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