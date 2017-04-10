Nemo Primeroo, Alanya'da turistlere hizmet veriyor
10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:33:47 | Güncelleme: 16:41:30
AA
Alanya'da yer alan Nemo Primeroo adındaki turistik denizaltı, 22 yolcu, 2 mürettebat kapasitesine sahip. Denizaltı, 8 seferle yılda 35 bin turiste, denizin altında yeni bir dünya sunmayı hedefliyor
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Akdeniz'in su altı güzelliğini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın Alanya ilçesindeki turistik denizaltı "Nemo Primeroo" ile mavi suların derinliklerinde yolculuk yapıyor.
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Alanya derinliklerinde Nemo Primeroo ile çıkılan yolculuğa katılanlar, denizaltının seyir camlarından su altı canlılarını seyretme fırsatını yakalıyor.
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Finlandiya yapımı 22 yolcu, 2 mürettebat kapasiteli söz konusu turistik denizaltı, 13 metre uzunluğunda, 2,4 metre eninde, 42 ton ağırlığında ve maksimum 100 metre derinliğe inebilme özelliğine sahip. Nemo Primeroo'da 180 santimetre çapında bir pilot camı ile 80 santimetre çapında 12 seyir camı bulunuyor.
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Gelişmiş teknoloji ve sıkı emniyet sistemlerine sahip turistik denizaltı, yüksek batarya kapasitesiyle 10 saat kesintisiz seyir imkanı, 72 saat 30 dakikaya kadar su altında kalabilme özelliğini de barındırıyor. Aynı zamanda su altında yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çeken denizaltı, aynı gün içerisinde dışarıdan hiçbir destek almadan 10 dalış yapabiliyor.
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Dalış ve denge sistemleri Nemo Primeroo'nun 1 dakikadan az sürede dalış ve satıh yapmasına, su altında rahat kontrolüne imkan veriyor. Dalış süresince denizaltındaki hava sürekli tazelenerek, iç ortam klimayla serin tutularak yolcuların konforlu ve sağlıklı bir gezi geçirmeleri sağlanıyor.
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Deniz altı dünyasının güzelliklerine tanıklık edenlere, dalış sonunda Akdeniz'in derinliklerini keşfetmelerinin anısına birer "aquanaut sertifikası" veriliyor.
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Denizaltıyı şirketi bünyesinde barındıran Doğucan Şahin, Nemo Primeroo hakkında şu açıklamalarda bulunuyor:
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Nemo Primeroo'nun ithalatının ardından gerekli izinleri aldık ve test dalışlarımızı yaptık. Test dalışların bitmesiyle 5 gündür, günlük iki sefer yapıyoruz. Ancak talep çok yoğun ve sefer sayısını 8'e çıkaracağız.
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Her yaştan fiziksel kondisyonu yeterli olan kişiler, denizaltımızla su altı güzelliklerini keşfetmek için bizimle dalış yapabilirler.