TURİZM
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TURİZM

Nemo Primeroo, Alanya'da turistlere hizmet veriyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:33:47 AA

Alanya'da yer alan Nemo Primeroo adındaki turistik denizaltı, 22 yolcu, 2 mürettebat kapasitesine sahip. Denizaltı, 8 seferle yılda 35 bin turiste, denizin altında yeni bir dünya sunmayı hedefliyor

  • 1 Nemo Primeroo, Alanya'da turistlere hizmet veriyor
    1 | 12

    Akdeniz'in su altı güzelliğini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın Alanya ilçesindeki turistik denizaltı "Nemo Primeroo" ile mavi suların derinliklerinde yolculuk yapıyor.

  • 2 Nemo Primeroo, Alanya'da turistlere hizmet veriyor
    2 | 12

    Alanya derinliklerinde Nemo Primeroo ile çıkılan yolculuğa katılanlar, denizaltının seyir camlarından su altı canlılarını seyretme fırsatını yakalıyor.

  • 3 Nemo Primeroo, Alanya'da turistlere hizmet veriyor
    3 | 12

    Finlandiya yapımı 22 yolcu, 2 mürettebat kapasiteli söz konusu turistik denizaltı, 13 metre uzunluğunda, 2,4 metre eninde, 42 ton ağırlığında ve maksimum 100 metre derinliğe inebilme özelliğine sahip. Nemo Primeroo'da 180 santimetre çapında bir pilot camı ile 80 santimetre çapında 12 seyir camı bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300