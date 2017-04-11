TURİZM
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TURİZM

Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:33:47 AA

Alanya'da yer alan Nemo Primeroo adındaki turistik denizaltı, 22 yolcu, 2 mürettebat kapasitesine sahip. Denizaltı, 8 seferle yılda 35 bin turiste, denizin altında yeni bir dünya sunmayı hedefliyor. Nemo, bugün bir törenle ilk dalışını gerçekleştirdi

  • 1 Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
    1 | 20

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türk turizminin "amiral gemisi" olduğunu, kentin her zaman turizmde ilklerle bilindiğini söyledi.

  • 2 Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
    2 | 20

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert de denizcilik sektörünün Türk ekonomisi için önemli olduğunu anlattı.

  • 3 Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
    3 | 20

    Törenin ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, turistik denizaltıyla ilk resmi dalışı Antalya Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki St. Didier Batığı'na gerçekleştirdi. Dalış sırasında balık adamlar tarafından su altında, "Polis her yerde" yazılı pankart açıldı.

  • 4 Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
    4 | 20

    Şirketi ve projede emeği geçenleri kutlayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

  • 5 Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
    5 | 20

    Antalya Limanı'nın girişinde 1941 yılında İngilizler tarafından batırılan Fransız gemisinin yanındayız, onu inceliyoruz. Amacımız Antalya'da turizmi çeşitlendirip 12 aya yaymak. Bu kapsamda sektör, Antalya'da turizm anlamında ilkleri başarıyor. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300