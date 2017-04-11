Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:33:47 | Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 15:32:42
AA
Alanya'da yer alan Nemo Primeroo adındaki turistik denizaltı, 22 yolcu, 2 mürettebat kapasitesine sahip. Denizaltı, 8 seferle yılda 35 bin turiste, denizin altında yeni bir dünya sunmayı hedefliyor. Nemo, bugün bir törenle ilk dalışını gerçekleştirdi
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türk turizminin "amiral gemisi" olduğunu, kentin her zaman turizmde ilklerle bilindiğini söyledi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert de denizcilik sektörünün Türk ekonomisi için önemli olduğunu anlattı.
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Törenin ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, turistik denizaltıyla ilk resmi dalışı Antalya Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki St. Didier Batığı'na gerçekleştirdi. Dalış sırasında balık adamlar tarafından su altında, "Polis her yerde" yazılı pankart açıldı.
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Şirketi ve projede emeği geçenleri kutlayan Karaloğlu, şöyle konuştu:
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Antalya Limanı'nın girişinde 1941 yılında İngilizler tarafından batırılan Fransız gemisinin yanındayız, onu inceliyoruz. Amacımız Antalya'da turizmi çeşitlendirip 12 aya yaymak. Bu kapsamda sektör, Antalya'da turizm anlamında ilkleri başarıyor.
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Antalya, Türk turizminin lokomotifi olmaya devam ediyor. Kitlesel turizmiyle, sağlığıyla, sporuyla, kongresiyle, macera sporlarıyla alternatif her türlü turizm çeşidiyle Antalya, Türk turizminin lokomotifi olmaya devam edecek.
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48 kişilik "Nemo Primero", 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip. Bir dakikadan daha kısa sürede dalışa geçebilen turistik denizaltı, her gün, Kaleiçi ve Sıçan Adası açıklarında belirlenen rotalarda ilk etapta günde dört dalış gerçekleştirecek.
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Talebe göre sefer sayısı 8'e kadar çıkarılabilecek. Denizaltıyla yaklaşık bir saatlik yolculuğun kişi başı ücreti ise 200 lira olarak belirlendi.
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Akdeniz'in su altı güzelliğini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın Alanya ilçesindeki turistik denizaltı "Nemo Primeroo" ile mavi suların derinliklerinde yolculuk yapıyor.
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Alanya derinliklerinde Nemo Primeroo ile çıkılan yolculuğa katılanlar, denizaltının seyir camlarından su altı canlılarını seyretme fırsatını yakalıyor.
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Finlandiya yapımı 22 yolcu, 2 mürettebat kapasiteli söz konusu turistik denizaltı, 13 metre uzunluğunda, 2,4 metre eninde, 42 ton ağırlığında ve maksimum 100 metre derinliğe inebilme özelliğine sahip. Nemo Primeroo'da 180 santimetre çapında bir pilot camı ile 80 santimetre çapında 12 seyir camı bulunuyor.
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Gelişmiş teknoloji ve sıkı emniyet sistemlerine sahip turistik denizaltı, yüksek batarya kapasitesiyle 10 saat kesintisiz seyir imkanı, 72 saat 30 dakikaya kadar su altında kalabilme özelliğini de barındırıyor. Aynı zamanda su altında yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çeken denizaltı, aynı gün içerisinde dışarıdan hiçbir destek almadan 10 dalış yapabiliyor.
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Dalış ve denge sistemleri Nemo Primeroo'nun 1 dakikadan az sürede dalış ve satıh yapmasına, su altında rahat kontrolüne imkan veriyor. Dalış süresince denizaltındaki hava sürekli tazelenerek, iç ortam klimayla serin tutularak yolcuların konforlu ve sağlıklı bir gezi geçirmeleri sağlanıyor.
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Deniz altı dünyasının güzelliklerine tanıklık edenlere, dalış sonunda Akdeniz'in derinliklerini keşfetmelerinin anısına birer "aquanaut sertifikası" veriliyor.
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Denizaltıyı şirketi bünyesinde barındıran Doğucan Şahin, Nemo Primeroo hakkında şu açıklamalarda bulunuyor:
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Nemo Primeroo'nun ithalatının ardından gerekli izinleri aldık ve test dalışlarımızı yaptık. Test dalışların bitmesiyle 5 gündür, günlük iki sefer yapıyoruz. Ancak talep çok yoğun ve sefer sayısını 8'e çıkaracağız.
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Her yaştan fiziksel kondisyonu yeterli olan kişiler, denizaltımızla su altı güzelliklerini keşfetmek için bizimle dalış yapabilirler.