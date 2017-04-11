Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi

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48 kişilik "Nemo Primero", 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip. Bir dakikadan daha kısa sürede dalışa geçebilen turistik denizaltı, her gün, Kaleiçi ve Sıçan Adası açıklarında belirlenen rotalarda ilk etapta günde dört dalış gerçekleştirecek.