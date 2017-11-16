Antalya'ya iki kruvaziyer ile 1.584 turist geldi

Alanya Limanına yanaşan iki kruvaziyer ile bin 584 turist geldi
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Yunanistan'tan yola çıkan Bahama bandıralı Amadea, Alanya limanına demir attı. Çoğunluğu Alman, 504 turisti getiren kruvaziyerde 319 personelin bulunduğu öğrenildi.
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Malta bandıralı İngiliz gemisi Thomson Spirit ise Alanya Limanı'na bir hafta içinde ikinci kez geldi. Lüks gemi, çoğunluğu İngiliz bin 80 turist getirdi.
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495 mürettebatı bulunan Thomson Spirit, akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.
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Turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
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İNGİLİZLER MARMARİS'E GELMEYE DEVAM EDİYOR
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Malta bayraklı kruvaziyer, sabah saatlerinde çoğunluğu İngiliz bin 190 yolcusu ve 495 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na demirledi.
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İlçeye gelen yolcular, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris çarşısını ve yat limanını gezdi. Güneşli havanın tadını çıkaran turistler, kafelerde oturdu, çarşıda alışveriş yaptı.
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Marmaris Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine, Marmaris'e sezon başında iki kez gelen dev geminin kasımda ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, haftaya cuma yine ilçeye geleceğini söyledi.
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KRUVAZİYER TURİZMİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
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Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle 2 bin 69 turist geldi.
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Malta bayraklı, 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı.
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Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen, çoğunluğu Alman 2 bin 69 yolcu ile 822 personel bulunan geminin, bu sezon ilçeye 12'inci seferini yaptığı öğrenildi.
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İşlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezdi. Bazı turistler Bodrum Cumhuriyet Caddesi ve Paşatarlası mevkisinde yürüyüş yaptı, Bodrum guletlerinin fotoğraflarını çekti, tarihi alanları ziyaret etti.
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Kruvaziyerin, İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi.
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İlçeye bu sezon farkı gemilerle gerçekleşen 24 ayrı seferde 31 bin 639 turist geldiği öğrenildi.
Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize krizinin ardından gemiyle ilk turist kafilesi Türkiye'ye 14 Ekim'de geldi. Gümrük işlemleri için limana yanaşan gemide bulunan Amerikalıların giriş yapıp yapamayacakları merak bekleniyordu.
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Amerikalı bir kurvaziyer şirketine ait Malta bandralı Azamara Journey isimli gemi yolcu gemisi sabah saat 07.00'de Kuşadası Limanı'na yanaştı.
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Akşam saat 18.00'de Kuşadası'ndan ayrılacak olan bin 200 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde Akdeniz turuna çıkan Amerika ve Avusturalyalı turistler bulunuyor.
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Akdeniz turu kapsamında Kuşadası Limanı'na yanaşan Azamara Journey, vize krizinden sonra Amerikalıları Türkiye'ye getiren ilk yolcu gemisi oldu. Limana yanaşan gemi gümrük işlemleri için bekletildi.
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Gemilerin Amerikalı yolcularının vize krizi nedeniyle Türkiye'ye alınıp alınmayacakları merakla beklenirken, sabahtan itibaren gözler pasaport polisine çevrildi.
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Kruvaziyer gemileriyle ülkeyi ziyarete gelen turistlere, 2006'da yayınlanan genelgeye göre, 'Kruvaziyer gemiler ile ülkeye gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular' kategorisinde işlem yapıldığı belirtildi. Türkiye'ye günübirlik ve kısa süreli giriş-çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen iki gemideki Amerikalı turistler, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadı.
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PASAPORTLA GİRİŞ YAPANLARA UYGULANIR
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Pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceğini belirten yetkililer, "Transit yolcular, ülkemize pasaportla değil, verilen kartla giriş yapıyor. Dolaysıyla milliyetler göz önünde bulundurulmuyor. Ancak kruvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle ülkemizde kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalılar'dan vize soruluyor. Şu ana kadar böyle bir talep olmadı" bilgisi verdi.
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AMERİKALI TURİSTLERDEN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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BODRUM'A GELDİ, İTALYA'YA GEÇECEK
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle 2 bin 116 turist geldi.
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Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı.
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Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen, çoğunluğu Alman 2 bin 116 yolcusu ile 804 personeli bulunan geminin, bu sezon Bodrum'a 11'inci seferini yaptığı belirtildi.
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Gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yapıp, ilçe merkezini gezdi. Turistlerden bazıları iskele yakınındaki parkta spor yaptı. Turistler tarihi yerleri de ziyaret etti.
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Bu sezon ilçeye son bir seferi kaldığı öğrenilen kruvaziyerin, İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere akşam Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.
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BODRUM'A ONUNCU KEZ GELDİ
Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı. Çoğunluğu Alman bin 939 yolcusu ile 815 personeli bulunan geminin, bu sezon ilçeye onuncu seferini yaptığı belirtildi.
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Gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yapıp, ilçe merkezini gezdi. Alışveriş yapanların yanı sıra bazıları da tarihi yerleri ziyaret etti.
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Kruvaziyerin, İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere akşam Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi. Geminin, planlanan son iki seferini ekim ayında yapacağı bildirildi.
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THOMSON DREAM SON KEZ BUGÜN MARMARİS'E GELDİ
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Malta bayraklı "Thomson Dream" adlı kruvaziyer, bin 510 yolcusuyla eylül ayının ikinci haftasında Marmaris Limanı'na yanaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla limana yanaşan gemide, çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 510 yolcu ve 630 kişilik mürettebat bulunuyor.
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Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Turistlerden bazıları, otobüslerle kral mezarlarıyla ün yapmış, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ne gitti, bir kısmı da jeep safariyi tercih etti. Bazı turistler de Marmaris'teki yat limanında yürüdü, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.
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Thomson Dream'in bu gece Marmaris'ten ayrılarak Yunanistan'ın Siros Adası'na hareket edeceği öğrenildi. Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt yaptığı açıklamada, Marmaris Limanı'na bu yıl daha önce 2 kez gelen "Thomson Dream" adlı kruvaziyerin üçüncü ve son kez limanı ziyaret ettiğini söyledi.
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BODRUM'DA KRUVAZİYER TURİZMİ DURMUYOR
Malta bayraklı 263 metrelik kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı.
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Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 99 yolcu ile 830 personel olduğu öğrenildi.
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Gemiden inen turistler sahilde yürüdü, ilçe merkezini gezdi. Bazı turistler alışveriş yapıp tarihi yerleri ziyaret ederken, bazıları da Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize girip güneşlendi.
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İskele bölgesinde taksi işleten Ergün Söğüt, gemiden inen yolcuların çoğunun taksilerle Bodrum'u gezdiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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Geminin Antalya'ya gitmek üzere akşam ilçeden ayrılacağı bildirildi.
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MALTA, YUNANİSTAN VE BAHAMA'DAN GELDİLER
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç kruvaziyer, toplam 3 bin 500 yolcusuyla limana yanaştı.
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Ege Port Limanı'na, bin 250 yolcusuyla Malta bayraklı "Thomson Dream", bin 50 yolcusuyla Yunanistan bayraklı "Celestyal Olympia" ve bin 200 yolcusuyla Bahama bayraklı "Wind Star" gemileri giriş yaptı.
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Gemilerden inen ABD, İspanya, İngiltere, Kanada, İtalya ve Portekiz vatandaşlarından bazıları ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.
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Yolculardan bazıları da tur otobüsleriyle Efes, Meryemana ve Şirince gibi yerleri gezdi.
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Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, kruvaziyerlerin yüzde 70'inin Kuşadası'na geldiğini belirtti.
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Güngör, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bakanlığın açıkladığı kruvaziyer gemilerine teşvik paketinin en kısa zamanda hayata geçmesi halinde ülke olarak çok iyi bir 2018 sezonu geçireceğimize inanıyoruz. Bakanlığımızdan sektörümüzün hızlı şekilde toparlanmasına büyük teşvik sağlayacak bu müjdeli haberi en kısa zamanda bekliyoruz."
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KUŞADASI'NA GELEN KRUVAZİYERLERDEN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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MEIN SCHIFF 2, 7'NCİ KEZ BODRUM'DA
Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 7'nci seferini yaptı. Gemiyle ilçeye çoğunluğu Alman 2 bin 160 turist geldi.
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Gemiden inen turistlerin bazıları ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken; bazıları ise alışveriş yapıp, ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti.
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Bazı turistlerin ise gemiden inmeden güneşlendiği görüldü.
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Turistler, Bodrum manzarası karşısında hatıra fotoğrafları da çektirdi.
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Toplam 813 personeli bulunan ve Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldiği belirtilen geminin, bu akşam İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.
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Yolcu gemisinin Bodrum'a sezon boyunca 5 kez daha geleceği kaydedildi.
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HER LİMANDA BİN DOLAR HARCIYORLAR
Öte yandan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Alanya Limanı'na sefer düzenleyen Med Queen adlı kruvaziyer, kente 8'inci seferini gerçekleştirdi.
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Eylül ayına kadar 6 sefer daha yapacak olan gemi, her seferinde yaklaşık 250 yolcuyu ilçeye getirecek.
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Bahama bandıralı Med Queen isimli kruvaziyer, Alanya Limanı'na sekizinci kez demir attı. Yolcuların gemiden inmesinin ardından basın mensuplarına gemi gezdirildi.
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Med Queen Genel Müdürü Vicenzo Orlandini, gazetecilere yaptığı açıklamada, kruvaziyerin Alanya'ya Beyrut'tan gelen tek gemi olduğunu söyledi.
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Sezon boyunca Alanya Limanı'na 14 kez demir atacak geminin, 350 kişilik yolcu kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Orlandini, "150 mürettebatı bulunan gemiden inerek karaya ayak basan turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek alışveriş yapıyor.
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Gemi yolcuları kişi başı her limanda 500 ila bin dolar arası harcama yapıyor. Bunun yanında mürettebat ve gemi olarak bizler de Alanya'dan meyve alıyoruz ve ürünleri çok güzel." dedi.
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Geminin 6 kez daha Alanya Limanı'na yanaşacağını aktaran Orlandini, Alanya'ya sadece misafir getirmekle kalmadıklarını, mürettebatın bir çoğunun da Türkler'den oluştuğunu bildirdi.
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Gemi yolcularının sadece Lübnanlı misafirlerden oluşmadığını dile getiren Orlandini Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Irak gibi pek çok ülkeden misafirlerin bulunduğunu kaydetti.
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Alanya'yı çok sevdiklerini vurgulayan Orlandini, "Burada gemi maliyeti çok daha fazla. Örneğin Yunanistan'da liman fiyatları yarı yarıya. Üstelik maliyetlerin yarısını da Yunan hükümeti ödüyor.
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İnşallah Türk devleti de bu konuda bir adım atar. Bu gemilerin daha fazla gelmesi için bu çok önemli. Çok yüksek maliyetlere rağmen biz Alanya'ya geliyoruz." diye konuştu.
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EN ÇOK KUŞADASI'NA GELDİLER
Öte yandan, Türkiye'nin kruvaziyer yolcu trafiği yılın ilk yarısında 118 bin 87 kişi olurken yolcu gemileri en fazla Kuşadası Limanı'na uğradı.
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AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deki 15 limana toplam 131 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı 17 bin 623, giden yolcu sayısı 19 bin 560, transit yolcu sayısı ise 80 bin 904 olarak kayıtlara geçti.
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Gemilerin 60'ı Kuşadası, 12'si Çeşme, 12'si İzmir, 10'u Bodrum, 9'u Marmaris, 7'si Alanya, 6'sı Antalya, ve 4'ü Çanakkale limanlarına demirledi. Ayrıca, İstanbul Limanı'nı 4, Göcek Limanı'nı 2, Bartın, Dikili, Sinop, Trabzon, ve Tuzla limanlarını da 1'er kruvaziyer ziyaret etti.
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Gelen ve giden yolcu bakımından en yoğun liman Antalya, transit yolcu bakımından ise en yoğun liman Kuşadası oldu. Ocak-haziran döneminde Antalya Limanı'na 12 bin 682 yolcu geldi, 12 bin 830 yolcu da çıkış yaptı. Aynı dönemde 40 bin 197 yolcu transit geçiş için Kuşadası Limanı'nı kullandı.
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EN YOĞUN AYLAR MAYIS VE HAZİRAN
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Yılın ilk yarısında kruvaziyer trafiği açısından en yoğun aylar mayıs ve haziran oldu.
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Mayıs ve haziran aylarında 46'şar kruvaziyer Türkiye'deki limanlara yanaştı. Mayıstaki gemilerle 9 bin 25 kişi gelirken, 9 bin 151 kişi çıkış yaptı, 29 bin 507 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi. Haziranda ise 2 bin 660 kişi geldi, 3 bin 889 kişi çıkış yaptı, 21 bin 70 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi.
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Türk limanlarında ocak ve şubat aylarında kruvaziyer gemi trafiği olmadı. Martta 9, nisanda ise 30 gemi limanlara yanaştı.
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MARMARİS'TEN SONRA BODRUM'A GELDİLER
Öte yandan Marmaris'ten gelen 121 metre boyundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. Gemide, büyük bölümü Lübnanlı 150 yolcu ile 141 personel bulunduğu bildirildi.
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Gemiden inen turistlerden bazıları sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezerken, bazıları da araçlarla şehir turuna çıktı.
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İlçeye ilk seferini gerçekleştirdiği belirtilen kruvaziyerin, başka planlı seferi olmadığı ve Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek üzere yarın sabah Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.
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arada, Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi de gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. 127.5 metre uzunluğundaki gemide mürettebat ve öğretim görevlileri dışında Denizcilik Fakültesinden 200'e yakın öğrenci olduğu öğrenildi.
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ÜÇ AYDA İKİNCİ KEZ GELDİ
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Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyer, 10 Nisan'da Marmaris Limanı'na demirledi.
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Gemide yer alan bin 274 yolcunun ve 500 personelin çoğunu İngilizler oluşturuyordu.
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Gemiden inen yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Bin 274 yolcusu ve 500 personeli bulunan gemiden inen çoğunluğu İngiliz yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Kruvaziyer yolcuları, yat limanında yürüyüş yaptı ve kapalı çarşıda alışveriş gerçekleştirdi.
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Bir bölümü cip safari turlarına katılırken, bazıları da Dalyan İztuzu Plajı gezisine çıktı.
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"Thomson Spirit", bu gece Antalya'nın Alanya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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Marmaris Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, dev geminin bu sezon ilçeye ikinci ziyareti olduğunu, Marmaris'e bu ay planlı üç gemi ziyareti gerçekleşeceğini belirtti.
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GEMİDEN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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