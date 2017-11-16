Turizm

Antalya'ya iki kruvaziyer ile 1.584 turist geldi

10.04.2017 - 14:56 | Güncelleme:

Alanya Limanına yanaşan iki kruvaziyer ile bin 584 turist geldi

  • 1 Antalya'ya iki kruvaziyer ile 1.584 turist geldi
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    Yunanistan'tan yola çıkan Bahama bandıralı Amadea, Alanya limanına demir attı. Çoğunluğu Alman, 504 turisti getiren kruvaziyerde 319 personelin bulunduğu öğrenildi.

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  • 2 Antalya'ya iki kruvaziyer ile 1.584 turist geldi
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    Malta bandıralı İngiliz gemisi Thomson Spirit ise Alanya Limanı'na bir hafta içinde ikinci kez geldi. Lüks gemi, çoğunluğu İngiliz bin 80 turist getirdi. 

  • 3 Antalya'ya iki kruvaziyer ile 1.584 turist geldi
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    495 mürettebatı bulunan Thomson Spirit, akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.

     

  • 4 Antalya'ya iki kruvaziyer ile 1.584 turist geldi
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    Turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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  • 5 Antalya'ya iki kruvaziyer ile 1.584 turist geldi
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 3
  • Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 08:27
    Bence sadece göbeklerini boşaltmaya stop ettiler Türkiye'de
  • Misafir 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
    welcome to arap emirlikleri avrupa trusitler bitti araplat basladi
  • Misafir 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:44
    paris ve barselona'ya haftada on milyon turist geliyor,,,siz ne diyonuz bee:(((
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