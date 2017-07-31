Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı

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Mayıs ve haziran aylarında 46'şar kruvaziyer Türkiye'deki limanlara yanaştı. Mayıstaki gemilerle 9 bin 25 kişi gelirken, 9 bin 151 kişi çıkış yaptı, 29 bin 507 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi. Haziranda ise 2 bin 660 kişi geldi, 3 bin 889 kişi çıkış yaptı, 21 bin 70 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi.