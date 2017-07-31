TURİZM
Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 | Güncelleme: 31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:52:32
AA
Yılın ilk yarısında Türkiye'deki 15 limana toplam 131 turistik gemi gelirken en fazla kruvaziyerin uğradığı yer liman Kuşadası oldu. Toplam kruvaziyer yolcu trafiği de 118 bin 87 kişi olarak belirlendi
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Türkiye'nin kruvaziyer yolcu trafiği yılın ilk yarısında 118 bin 87 kişi olurken yolcu gemileri en fazla Kuşadası Limanı'na uğradı.
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AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deki 15 limana toplam 131 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı 17 bin 623, giden yolcu sayısı 19 bin 560, transit yolcu sayısı ise 80 bin 904 olarak kayıtlara geçti.
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Gemilerin 60'ı Kuşadası, 12'si Çeşme, 12'si İzmir, 10'u Bodrum, 9'u Marmaris, 7'si Alanya, 6'sı Antalya, ve 4'ü Çanakkale limanlarına demirledi. Ayrıca, İstanbul Limanı'nı 4, Göcek Limanı'nı 2, Bartın, Dikili, Sinop, Trabzon, ve Tuzla limanlarını da 1'er kruvaziyer ziyaret etti.
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Gelen ve giden yolcu bakımından en yoğun liman Antalya, transit yolcu bakımından ise en yoğun liman Kuşadası oldu. Ocak-haziran döneminde Antalya Limanı'na 12 bin 682 yolcu geldi, 12 bin 830 yolcu da çıkış yaptı. Aynı dönemde 40 bin 197 yolcu transit geçiş için Kuşadası Limanı'nı kullandı.
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EN YOĞUN AYLAR MAYIS VE HAZİRAN
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Yılın ilk yarısında kruvaziyer trafiği açısından en yoğun aylar mayıs ve haziran oldu.
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Mayıs ve haziran aylarında 46'şar kruvaziyer Türkiye'deki limanlara yanaştı. Mayıstaki gemilerle 9 bin 25 kişi gelirken, 9 bin 151 kişi çıkış yaptı, 29 bin 507 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi. Haziranda ise 2 bin 660 kişi geldi, 3 bin 889 kişi çıkış yaptı, 21 bin 70 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi.
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Türk limanlarında ocak ve şubat aylarında kruvaziyer gemi trafiği olmadı. Martta 9, nisanda ise 30 gemi limanlara yanaştı.
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MARMARİS'TEN SONRA BODRUM'A GELDİLER
Öte yandan Marmaris'ten gelen 121 metre boyundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. Gemide, büyük bölümü Lübnanlı 150 yolcu ile 141 personel bulunduğu bildirildi.
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Gemiden inen turistlerden bazıları sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezerken, bazıları da araçlarla şehir turuna çıktı.
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İlçeye ilk seferini gerçekleştirdiği belirtilen kruvaziyerin, başka planlı seferi olmadığı ve Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek üzere yarın sabah Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.
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arada, Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi de gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. 127.5 metre uzunluğundaki gemide mürettebat ve öğretim görevlileri dışında Denizcilik Fakültesinden 200'e yakın öğrenci olduğu öğrenildi.
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Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyer, 10 Nisan'da Marmaris Limanı'na demirledi.
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Gemide yer alan bin 274 yolcunun ve 500 personelin çoğunu İngilizler oluşturuyordu.
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Gemiden inen yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Bin 274 yolcusu ve 500 personeli bulunan gemiden inen çoğunluğu İngiliz yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Kruvaziyer yolcuları, yat limanında yürüyüş yaptı ve kapalı çarşıda alışveriş gerçekleştirdi.
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Bir bölümü cip safari turlarına katılırken, bazıları da Dalyan İztuzu Plajı gezisine çıktı.
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"Thomson Spirit", bu gece Antalya'nın Alanya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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Marmaris Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, dev geminin bu sezon ilçeye ikinci ziyareti olduğunu, Marmaris'e bu ay planlı üç gemi ziyareti gerçekleşeceğini belirtti.
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