TURİZM

Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 AA

Yılın ilk yarısında Türkiye'deki 15 limana toplam 131 turistik gemi gelirken en fazla kruvaziyerin uğradığı yer liman Kuşadası oldu. Toplam kruvaziyer yolcu trafiği de 118 bin 87 kişi olarak belirlendi

  • 1 Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
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    Türkiye'nin kruvaziyer yolcu trafiği yılın ilk yarısında 118 bin 87 kişi olurken yolcu gemileri en fazla Kuşadası Limanı'na uğradı.

  • 2 Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
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    AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deki 15 limana toplam 131 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı 17 bin 623, giden yolcu sayısı 19 bin 560, transit yolcu sayısı ise 80 bin 904 olarak kayıtlara geçti.

  • 3 Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
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    Gemilerin 60'ı Kuşadası, 12'si Çeşme, 12'si İzmir, 10'u Bodrum, 9'u Marmaris, 7'si Alanya, 6'sı Antalya, ve 4'ü Çanakkale limanlarına demirledi. Ayrıca, İstanbul Limanı'nı 4, Göcek Limanı'nı 2, Bartın, Dikili, Sinop, Trabzon, ve Tuzla limanlarını da 1'er kruvaziyer ziyaret etti.

  • 4 Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
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    Gelen ve giden yolcu bakımından en yoğun liman Antalya, transit yolcu bakımından ise en yoğun liman Kuşadası oldu. Ocak-haziran döneminde Antalya Limanı'na 12 bin 682 yolcu geldi, 12 bin 830 yolcu da çıkış yaptı. Aynı dönemde 40 bin 197 yolcu transit geçiş için Kuşadası Limanı'nı kullandı.

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