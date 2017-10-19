Turizm

Kruvaziyer turizmi hız kesmeden devam ediyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer 2 bin 69 turist getirdi. Bölgeye kruvaziyerle beraber, son 24 ayda toplam 31 bin 629 adet turist giriş yaptı

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    Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle 2 bin 69 turist geldi.

     

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    Malta bayraklı, 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı.

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    Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen, çoğunluğu Alman 2 bin 69 yolcu ile 822 personel bulunan geminin, bu sezon ilçeye 12'inci seferini yaptığı öğrenildi.

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    İşlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezdi. Bazı turistler Bodrum Cumhuriyet Caddesi ve Paşatarlası mevkisinde yürüyüş yaptı, Bodrum guletlerinin fotoğraflarını çekti, tarihi alanları ziyaret etti.

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    Kruvaziyerin, İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi.

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Yorumlar 3
  • Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 08:27
    Bence sadece göbeklerini boşaltmaya stop ettiler Türkiye'de
  • Misafir 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
    welcome to arap emirlikleri avrupa trusitler bitti araplat basladi
  • Misafir 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:44
    paris ve barselona'ya haftada on milyon turist geliyor,,,siz ne diyonuz bee:(((
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