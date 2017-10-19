Kruvaziyer turizmi hız kesmeden devam ediyor

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Kruvaziyer gemileriyle ülkeyi ziyarete gelen turistlere, 2006'da yayınlanan genelgeye göre, 'Kruvaziyer gemiler ile ülkeye gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular' kategorisinde işlem yapıldığı belirtildi. Türkiye'ye günübirlik ve kısa süreli giriş-çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen iki gemideki Amerikalı turistler, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadı.