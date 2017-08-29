TURİZM

Kuşadası'na toplam üç gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 AA

Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli tusitlerin dışında Kuşadası'na kruvaziyer turizmi de ayrı bi yoğunluk kattı. Kuşadası'na Malta, Yunanistan ve Bahama'dan da gelen toplam 3 gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi

  • 1 Kuşadası'na toplam üç gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi
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    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç kruvaziyer, toplam 3 bin 500 yolcusuyla limana yanaştı.

     

  • 2 Kuşadası'na toplam üç gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi
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    Ege Port Limanı'na, bin 250 yolcusuyla Malta bayraklı "Thomson Dream", bin 50 yolcusuyla Yunanistan bayraklı "Celestyal Olympia" ve bin 200 yolcusuyla Bahama bayraklı "Wind Star" gemileri giriş yaptı.

     

  • 3 Kuşadası'na toplam üç gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi
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    Gemilerden inen ABD, İspanya, İngiltere, Kanada, İtalya ve Portekiz vatandaşlarından bazıları ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

     

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  • 4 Kuşadası'na toplam üç gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi
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    Yolculardan bazıları da tur otobüsleriyle Efes, Meryemana ve Şirince gibi yerleri gezdi.

     

  • 5 Kuşadası'na toplam üç gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi
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    Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, kruvaziyerlerin yüzde 70'inin Kuşadası'na geldiğini belirtti.

     

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YORUMLAR 2
  • Misafir 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
    welcome to arap emirlikleri avrupa trusitler bitti araplat basladi
  • Misafir 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:44
    paris ve barselona'ya haftada on milyon turist geliyor,,,siz ne diyonuz bee:(((
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