TURİZM
Kuşadası'na toplam üç gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi
10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 | Güncelleme: 29 Ağustos 2017 Salı, 13:27:30
AA
Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli tusitlerin dışında Kuşadası'na kruvaziyer turizmi de ayrı bi yoğunluk kattı. Kuşadası'na Malta, Yunanistan ve Bahama'dan da gelen toplam 3 gemi ile birlikte 3 bin 500 turist geldi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç kruvaziyer, toplam 3 bin 500 yolcusuyla limana yanaştı.
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Ege Port Limanı'na, bin 250 yolcusuyla Malta bayraklı "Thomson Dream", bin 50 yolcusuyla Yunanistan bayraklı "Celestyal Olympia" ve bin 200 yolcusuyla Bahama bayraklı "Wind Star" gemileri giriş yaptı.
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Gemilerden inen ABD, İspanya, İngiltere, Kanada, İtalya ve Portekiz vatandaşlarından bazıları ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.
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Yolculardan bazıları da tur otobüsleriyle Efes, Meryemana ve Şirince gibi yerleri gezdi.
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Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, kruvaziyerlerin yüzde 70'inin Kuşadası'na geldiğini belirtti.
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Güngör, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bakanlığın açıkladığı kruvaziyer gemilerine teşvik paketinin en kısa zamanda hayata geçmesi halinde ülke olarak çok iyi bir 2018 sezonu geçireceğimize inanıyoruz. Bakanlığımızdan sektörümüzün hızlı şekilde toparlanmasına büyük teşvik sağlayacak bu müjdeli haberi en kısa zamanda bekliyoruz."
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KUŞADASI'NA GELEN KRUVAZİYERLERDEN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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MEIN SCHIFF 2, 7'NCİ KEZ BODRUM'DA
Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 7'nci seferini yaptı. Gemiyle ilçeye çoğunluğu Alman 2 bin 160 turist geldi.
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Gemiden inen turistlerin bazıları ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken; bazıları ise alışveriş yapıp, ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti.
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Bazı turistlerin ise gemiden inmeden güneşlendiği görüldü.
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Turistler, Bodrum manzarası karşısında hatıra fotoğrafları da çektirdi.
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Toplam 813 personeli bulunan ve Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldiği belirtilen geminin, bu akşam İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.
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Yolcu gemisinin Bodrum'a sezon boyunca 5 kez daha geleceği kaydedildi.
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HER LİMANDA BİN DOLAR HARCIYORLAR
Öte yandan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Alanya Limanı'na sefer düzenleyen Med Queen adlı kruvaziyer, kente 8'inci seferini gerçekleştirdi.
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Eylül ayına kadar 6 sefer daha yapacak olan gemi, her seferinde yaklaşık 250 yolcuyu ilçeye getirecek.
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Bahama bandıralı Med Queen isimli kruvaziyer, Alanya Limanı'na sekizinci kez demir attı. Yolcuların gemiden inmesinin ardından basın mensuplarına gemi gezdirildi.
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Med Queen Genel Müdürü Vicenzo Orlandini, gazetecilere yaptığı açıklamada, kruvaziyerin Alanya'ya Beyrut'tan gelen tek gemi olduğunu söyledi.
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Sezon boyunca Alanya Limanı'na 14 kez demir atacak geminin, 350 kişilik yolcu kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Orlandini, "150 mürettebatı bulunan gemiden inerek karaya ayak basan turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek alışveriş yapıyor.
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Gemi yolcuları kişi başı her limanda 500 ila bin dolar arası harcama yapıyor. Bunun yanında mürettebat ve gemi olarak bizler de Alanya'dan meyve alıyoruz ve ürünleri çok güzel." dedi.
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Geminin 6 kez daha Alanya Limanı'na yanaşacağını aktaran Orlandini, Alanya'ya sadece misafir getirmekle kalmadıklarını, mürettebatın bir çoğunun da Türkler'den oluştuğunu bildirdi.
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Gemi yolcularının sadece Lübnanlı misafirlerden oluşmadığını dile getiren Orlandini Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Irak gibi pek çok ülkeden misafirlerin bulunduğunu kaydetti.
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Alanya'yı çok sevdiklerini vurgulayan Orlandini, "Burada gemi maliyeti çok daha fazla. Örneğin Yunanistan'da liman fiyatları yarı yarıya. Üstelik maliyetlerin yarısını da Yunan hükümeti ödüyor.
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İnşallah Türk devleti de bu konuda bir adım atar. Bu gemilerin daha fazla gelmesi için bu çok önemli. Çok yüksek maliyetlere rağmen biz Alanya'ya geliyoruz." diye konuştu.
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EN ÇOK KUŞADASI'NA GELDİLER
Öte yandan, Türkiye'nin kruvaziyer yolcu trafiği yılın ilk yarısında 118 bin 87 kişi olurken yolcu gemileri en fazla Kuşadası Limanı'na uğradı.
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AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deki 15 limana toplam 131 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı 17 bin 623, giden yolcu sayısı 19 bin 560, transit yolcu sayısı ise 80 bin 904 olarak kayıtlara geçti.
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Gemilerin 60'ı Kuşadası, 12'si Çeşme, 12'si İzmir, 10'u Bodrum, 9'u Marmaris, 7'si Alanya, 6'sı Antalya, ve 4'ü Çanakkale limanlarına demirledi. Ayrıca, İstanbul Limanı'nı 4, Göcek Limanı'nı 2, Bartın, Dikili, Sinop, Trabzon, ve Tuzla limanlarını da 1'er kruvaziyer ziyaret etti.
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Gelen ve giden yolcu bakımından en yoğun liman Antalya, transit yolcu bakımından ise en yoğun liman Kuşadası oldu. Ocak-haziran döneminde Antalya Limanı'na 12 bin 682 yolcu geldi, 12 bin 830 yolcu da çıkış yaptı. Aynı dönemde 40 bin 197 yolcu transit geçiş için Kuşadası Limanı'nı kullandı.
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EN YOĞUN AYLAR MAYIS VE HAZİRAN
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Yılın ilk yarısında kruvaziyer trafiği açısından en yoğun aylar mayıs ve haziran oldu.
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Mayıs ve haziran aylarında 46'şar kruvaziyer Türkiye'deki limanlara yanaştı. Mayıstaki gemilerle 9 bin 25 kişi gelirken, 9 bin 151 kişi çıkış yaptı, 29 bin 507 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi. Haziranda ise 2 bin 660 kişi geldi, 3 bin 889 kişi çıkış yaptı, 21 bin 70 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi.
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Türk limanlarında ocak ve şubat aylarında kruvaziyer gemi trafiği olmadı. Martta 9, nisanda ise 30 gemi limanlara yanaştı.
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MARMARİS'TEN SONRA BODRUM'A GELDİLER
Öte yandan Marmaris'ten gelen 121 metre boyundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. Gemide, büyük bölümü Lübnanlı 150 yolcu ile 141 personel bulunduğu bildirildi.
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Gemiden inen turistlerden bazıları sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezerken, bazıları da araçlarla şehir turuna çıktı.
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İlçeye ilk seferini gerçekleştirdiği belirtilen kruvaziyerin, başka planlı seferi olmadığı ve Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek üzere yarın sabah Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.
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arada, Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi de gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. 127.5 metre uzunluğundaki gemide mürettebat ve öğretim görevlileri dışında Denizcilik Fakültesinden 200'e yakın öğrenci olduğu öğrenildi.
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Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyer, 10 Nisan'da Marmaris Limanı'na demirledi.
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Gemide yer alan bin 274 yolcunun ve 500 personelin çoğunu İngilizler oluşturuyordu.
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Gemiden inen yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Bin 274 yolcusu ve 500 personeli bulunan gemiden inen çoğunluğu İngiliz yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Kruvaziyer yolcuları, yat limanında yürüyüş yaptı ve kapalı çarşıda alışveriş gerçekleştirdi.
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Bir bölümü cip safari turlarına katılırken, bazıları da Dalyan İztuzu Plajı gezisine çıktı.
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"Thomson Spirit", bu gece Antalya'nın Alanya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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Marmaris Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, dev geminin bu sezon ilçeye ikinci ziyareti olduğunu, Marmaris'e bu ay planlı üç gemi ziyareti gerçekleşeceğini belirtti.
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