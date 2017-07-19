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arada, Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi de gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. 127.5 metre uzunluğundaki gemide mürettebat ve öğretim görevlileri dışında Denizcilik Fakültesinden 200'e yakın öğrenci olduğu öğrenildi.