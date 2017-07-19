TURİZM
Med Queen 150 yolcusuyla Bodrum'a geldi
10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 | Güncelleme: 19 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:38:42
AA
Med Queen isimli kruvaziyer, 150 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. 127.5 metre uzunluğundaki gemide 200'e yakın öğrenci de yer alıyor
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Marmaris'ten gelen 121 metre boyundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. Gemide, büyük bölümü Lübnanlı 150 yolcu ile 141 personel bulunduğu bildirildi.
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Gemiden inen turistlerden bazıları sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezerken, bazıları da araçlarla şehir turuna çıktı.
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İlçeye ilk seferini gerçekleştirdiği belirtilen kruvaziyerin, başka planlı seferi olmadığı ve Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek üzere yarın sabah Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.
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arada, Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi de gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. 127.5 metre uzunluğundaki gemide mürettebat ve öğretim görevlileri dışında Denizcilik Fakültesinden 200'e yakın öğrenci olduğu öğrenildi.
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Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyer, 10 Nisan'da Marmaris Limanı'na demirledi.
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Gemide yer alan bin 274 yolcunun ve 500 personelin çoğunu İngilizler oluşturuyordu.
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Gemiden inen yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Bin 274 yolcusu ve 500 personeli bulunan gemiden inen çoğunluğu İngiliz yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Kruvaziyer yolcuları, yat limanında yürüyüş yaptı ve kapalı çarşıda alışveriş gerçekleştirdi.
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Bir bölümü cip safari turlarına katılırken, bazıları da Dalyan İztuzu Plajı gezisine çıktı.
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"Thomson Spirit", bu gece Antalya'nın Alanya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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Marmaris Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, dev geminin bu sezon ilçeye ikinci ziyareti olduğunu, Marmaris'e bu ay planlı üç gemi ziyareti gerçekleşeceğini belirtti.
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