TURİZM

Med Queen 150 yolcusuyla Bodrum'a geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 AA

Med Queen isimli kruvaziyer, 150 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. 127.5 metre uzunluğundaki gemide 200'e yakın öğrenci de yer alıyor

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    Marmaris'ten gelen 121 metre boyundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. Gemide, büyük bölümü Lübnanlı 150 yolcu ile 141 personel bulunduğu bildirildi.

  • 2 Med Queen 150 yolcusuyla Bodrum'a geldi
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    Gemiden inen turistlerden bazıları sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezerken, bazıları da araçlarla şehir turuna çıktı.

  • 3 Med Queen 150 yolcusuyla Bodrum'a geldi
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    İlçeye ilk seferini gerçekleştirdiği belirtilen kruvaziyerin, başka planlı seferi olmadığı ve Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek üzere yarın sabah Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

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    arada, Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi de gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı. 127.5 metre uzunluğundaki gemide mürettebat ve öğretim görevlileri dışında Denizcilik Fakültesinden 200'e yakın öğrenci olduğu öğrenildi.

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  • 5 Med Queen 150 yolcusuyla Bodrum'a geldi
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    ÜÇ AYDA İKİNCİ KEZ GELDİ

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