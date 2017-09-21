TURİZM

Bodrum'a onuncu kez geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 AA

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Mein Schiff 2 isimli kruvaziyerle bin 939 turist geldi

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    Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı. Çoğunluğu Alman bin 939 yolcusu ile 815 personeli bulunan geminin, bu sezon ilçeye onuncu seferini yaptığı belirtildi.

     

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    Gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yapıp, ilçe merkezini gezdi. Alışveriş yapanların yanı sıra bazıları da tarihi yerleri ziyaret etti.

     

     

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    Kruvaziyerin, İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere akşam Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi. Geminin, planlanan son iki seferini ekim ayında yapacağı bildirildi.

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    THOMSON DREAM SON KEZ BUGÜN MARMARİS'E GELDİ

    Malta bayraklı "Thomson Dream" adlı kruvaziyer, bin 510 yolcusuyla eylül ayının ikinci haftasında Marmaris Limanı'na yanaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla limana yanaşan gemide, çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 510 yolcu ve 630 kişilik mürettebat bulunuyor. 

     

  • 5 Bodrum'a onuncu kez geldi
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    Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Turistlerden bazıları, otobüslerle kral mezarlarıyla ün yapmış, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ne gitti, bir kısmı da jeep safariyi tercih etti. Bazı turistler de Marmaris'teki yat limanında yürüdü, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

     

     

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YORUMLAR 2
  • Misafir 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
    welcome to arap emirlikleri avrupa trusitler bitti araplat basladi
  • Misafir 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:44
    paris ve barselona'ya haftada on milyon turist geliyor,,,siz ne diyonuz bee:(((
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