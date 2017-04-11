İstanbul ile Ukrayna arasındaki feribot seferleri başladı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiga, twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa Limanı ile İstanbul'un Haydarpaşa Limanı arasında direkt yolcu seferlerinin başladığını bildirdi.

Ukrayna Feribot İşletmeleri'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Odessa ile Haydarpaşa arasında haftada iki kez, salı ve cuma günleri feribot seferleri düzenlenecek. İki liman arasındaki yolculuk süresinin 27 saat olacağı belirtiliyor. Bilet fiyatlarının ise 150 dolardan satışa sunulduğu öğrendi.

UKRAYNA'LILAR EN ÇOK TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR

Öte yandan Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) Ukrayna ile ilgili raporuna göre, Ukrayna’dan çıkan turist sayısı yıllık yaklaşık 1,5 milyon olurken, bunun yaklaşık yüzde 75’i Türkiye’ye geliyor.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl rekor büyüme kaydeden Ukrayna’dan gelen turist sayısında bu yıl da büyüme bekleniyor. Ukrayna’da en fazla tercih edilen yurt dışı destinasyonu Türkiye olurken, Ukrayna’dan çıkan yıllık yaklaşık 1,5 milyon turistin yaklaşık yüzde 75’i Türkiye’ye geliyor.

TÜROB, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (UITT) sonrasında pazarla ilgili beklenti ve öngörüleri içeren bir sonuç raporu hazırladı. Rapora göre, geçen yıl Ukrayna’dan Türkiye'ye gelen turist sayısında maksimum seviyeye ulaşılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Söz konusu pazarda bu yıl da artış bekleniyor. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı istikrarlı artışla geçen yıl 1 milyonu geçmişti. 2016 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye yüzde 48 artışla 1 milyon 45 bin, Antalya’ya yüzde 82 artışla 527 bin ve İstanbul’a yüzde 7 artışla 270 bin turist gelmişti.