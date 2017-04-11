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Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı

Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı. 200 yerli ve yabancı turist Yunanistan'ın Kos Adasına geçiş yaptı

11 Nisan 2017 Salı, 17:48:41 Güncelleme: 17:52:27 AA

Avrupa Birliği (AB) tarafından 3 ay önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapı vize uygulamasını iptal ederek günübirlik geçişleri yasaklamıştı. AB'nin günübirlik kapı vize uygulamasını iptal etmesi Yunan turizmcileri çok kızdırmıştı. Bunun üzerine Yunan hükümeti, AB'ye yeniden başvurarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki günü birlik geçişlerin yeniden başlamasını istemişti. AB komisyonuna yeniden taşınan kapı vize görüşmeleri geçtiğimiz ay olumlu olarak sonuçlandı. Bunan üzerine Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı.



FERİBOT SEFERLERİ BAŞLADI

Mayıs ayında başlayacak olan feribot seferleri bugün sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 200 yerli ve yabancı turist günübirlik vize alarak Yunanistan'ın Kos Adasına geçti. Geçtiğimiz günlerden İsrail'den gelen turistlerinden Yunanistan adasına feribot ile geçiş yaptı.



YUNANİSTAN DIŞINA ÇIKIŞ YASAK

Kapı vize uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşları Yunanistan adalarına en fazla 14 günlük geçiş yapa bilecek. Kapı vize uygulaması Yunanistan'a geçiş yapanlar başka Avrupa ülkelerine geçiş yapamayacağı öğrenildi. Yunan vatandaşlarından aynı şekilde Türkiye'ye giriş yapabilecek.

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700 BİN KİŞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Yunan ve Türk arasından yapılan Kapı vize Turizmcilerinden yüzünü güldürdü. Yılda yüz bin Turistin kapı vize uygulamasıyla Türkiye'ye geldiği aynı şekilde Yunan adalarına gittiği yetkililer tarafından bildirildi. Resmi rakamlara göre geçtiğimiz yıl 700 bin yerli ve yabancı Turist Türkiye ile Yunan adalara giriş çıkış yaptığı bunların içerisinden yüz bin turistin ise kapı vize uygulaması kullandığı öğrenildi.



Feribot seferi yapan Yeşil Marmaris firmasının satış ve pazarlama müdür Sertaç Erarslan, Bodrum'dan Kos'a seferlerin başladığını ifade ederek; "Bu gün 2 yüz yolcumuz ile Kos Adasına seferlerimiz başlamıştır. 24 Haziran'da ise Bodrum - Rodos seferleri başlayacak.19 Mayıs itibariyle Turgutreis Limanından da Kos Adasına seferler başlayacak. Şu anda günü birlik ziyaretler var ama isteyen turistlerde kalabilir Kos Adasında. Biz firma olarak Kos adasından da Bodrum'a turist taşımacılığı yapmaktayız. Bizim en büyük hedefimiz Kos Adasından Bodrum'a turist getirmektir" diye konuştu.

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