TURİZM
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
turizm
TURİZM

Hollandalı acenteler turizm için Antalya'ya geldi

Hollanda'nın Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam ile beraberindeki operatörler ve gazeteciler, Antalya'da ziyaretlerde bulundu.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:58:46 Güncelleme: 10:02:31 AA

Oostdam ile en büyük dört tur operatörünün üst düzey yöneticileri ve turizm basını temsilcilerinden oluşan heyet, Antalya merkez ve bazı ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda bir restoranda verilen akşam yemeğinde, Hollanda müziği ve lalelerle karşılanan heyet, Vali Münir Karaloğlu ve turizm alanında faaliyet gösteren yöneticilerle bir araya geldi.

Hollanda Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam, burada yaptığı konuşmada, Türk insanının sıcak karşılamasından memnun olduğunu söyledi.

Laleler ve Hollanda müziğiyle karşılanmalarının kendilerini onure ettiğini belirten Oostdam, "Türkiye ile Hollanda arasında 450 yıllık dostluğumuz var. Bunun daha uzun süreler devam etmesini istiyoruz. Hollanda'ya gidip, vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmelerini gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz." dedi.

"HOLLANDA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAZARDIR"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın tatil için dünyada tercih edilecek kentlerin başında geldiğini vurguladı.

Kentin fiyat, kalite bakımından dünyada rekabet gücü çok yüksek bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Yağcı, 2015 yılında Türkiye'de 1,5 milyon, Antalya'da da 500 bin Hollandalı turisti ağırladıklarını ifade etti.

Yağcı, "Hollanda, Antalya için üçüncü büyük pazardır. Buradaki durumu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Denizimiz, havamız çok iyi otellerimiz var. Hizmet kalitesi, altyapımız son derece iyi. Turistin rahat tatil yapması için her türlü olanağı sağlamış durumdayız." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy da Hollanda ile gönül bağı olduğunu, uzun yıllar ortaklık kurduklarını anlattı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise son yıllarda iki ülke arasındaki destinasyonun açıldığını ifade etti.

"Endüstrinin birleşenleri olarak turizmdeki tabloyu eski günlerine dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda işbirliği yapmaya hazırız." diyen Ayık, birlikte çalışarak en kısa zamanda eski günlere dönülebileceğini kaydetti.

"DAHA ÇOK HOLLANDALIYI ANTALYA'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Vali Karaloğlu ise var olan sorunların yumuşak güç olarak da tanımlanan turizmle aşılabileceğini söyledi.

2017'de daha çok Hollandalıyı Antalya'da görmek istediklerini anlatan Karaloğlu, "Antalya olarak şehir olarak hazırız, tüm çalışmalarımızı yaptık. Siz ne kadar çok misafir getirirseniz hepimiz o kadar çok kazanacağız. Hepimize bol kazançlar diliyorum." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Booking.com Türkiye kararı butik otelcileri düşündürüyor
TURİZM

Butik isyan...
Erken rezervasyonda hedef büyüdü
TURİZM

Sayıları günden güne artıyor!
İsrailli turistler Bodrum'a geldi
TURİZM

Yedi yıl sonra ilk kez geldiler
Booking.com yasağı ile ilgili otelcilerden mahkemeye iptal başvurusu
TURİZM

Booking.com ile ilgili otelcilerden flaş başvuru
Alarahan'a turistler akın ediyor
TURİZM

Kervanların uğrak yeriydi, şimdi ise...
Turizmciler booking.com'u tartışıyor
TURİZM

Otelcilerin tepkileri günden güne büyüyor
Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı
TURİZM

700 BİN KİŞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI
İstanbul ile Ukrayna arasındaki feribot seferleri başladı
TURİZM

SEFERLER RESMEN BAŞLIYOR
2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi
TURİZM

TURİZM İLE İLGİLİ KRİTİK RAPOR! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERİ...
Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi
TURİZM

ANTALYA SEZONU ONLARLA AÇTI!
Hollandalı acenteler turizm için Antalya'ya geldi
TURİZM

HOLLANDALI TURİZM DEVLERİNDEN ANTALYA ÇIKARMASI
Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
TURİZM

TÜRKİYE'DE BİR İLK YAŞANDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme