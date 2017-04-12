Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:55:11 | Güncelleme: 16:06:42
AA
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, yeni turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı
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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil edilen, mistik tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yeni sezonda turist sayısında büyük artış bekleniyor. Birecik Baraj Gölünün yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ilçede, bahar mevsimiyle işletmeciler, turistleri ağırlayacakları duba restoranlarını elden geçirerek, eksikliklerini giderdi.
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Turistlerin en çok ilgi gösterdiği tur için teknelerinin tamirini yapan işletmeciler, teknelerini boyayıp, süsleyerek yeni sezona hazırladı. Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor.
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Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor. Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerler arasında bulunuyor.
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Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini görme fırsatı da buluyor. Bu yıl önceki yıla göre sezonun yoğun bir şekilde erken başladığı ilçede, işletmeciler, ziyaretçi sayısında büyük artış bekliyor.
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Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, işletmeciler tarafından bakıma alınan teknelerin yavaş yavaş suya indirildiğini ve turlar düzenlemeye başladığını söyledi. Halfeti'nin tekne sayısıyla da ön plana çıktığını belirtiyor. Özdal, "lçede şu anda 122 tekne turistlere hizmet veriyor. Bu teknelerimiz hem Savaşan, Rumkale güzergahı hem de Çekem bölgesine turlar düzenleniyor" dedi.
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Geçen yıl tüm Türkiye'de ve Halfeti'de de turizm açısından sıkıntılar yaşandığını kaydeden Özdal, bu nedenle düzenlenen tur sayısında büyük düşüş yaşandığına işaret etti. Bu yıl sezonun önceki yıllara göre erken açıldığını ifade eden Özdal, sözlerine şöyle devam etti:
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Bu yıl geçen mart ayı turist girdisine göre yaklaşık iki katı oranda artış oldu, turist geldi. Tur şirketleri yeni yeni Halfeti'yi turlarına eklemiş durumdalar. Daha önceki senelerde Halfeti'ye tur düzenleyen acenteler bölgeye turlarını başlattı. Dolayısıyla bu yılki beklenti turizmciler açısından yüksek düzeyde"
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İşletmeci Salih Kurt da bu yıl ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanacağı beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.Yılın ilk turist kafilesinin şubat ayının sonunda geldiğini aktaran Kurt, şöyle konuştu:
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Normalde nisan ayında açılan sezonumuz havaların güzel geçmesiyle şubat ayında açıldı. Umut ediyoruz ki bu yıl çok iyi geçecek. Göstergeler bu yönde gösteriyor. Ziyaretçilerin sayısı şu anda çok yüksek. Doluluk oranları çok erken olmasına rağmen yüzde 70 dolaylarında.
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Nisan ayının ortalarından sonra yüzde 100 doluluk oranına ulaşmalarını bekliyoruz. Ziyaretçi sayısını 1 milyon olarak bekliyorum. Halfeti, Türkiye'nin saklı bir cennetidir, görülmesi gereken yerlerden biridir. Bu nedenle herkesin burayı gelip görmesini istiyoruz.
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İşletmeci Tamer Özgül ise sezonun ilk günlerinin yoğun geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yoğunluğun bütün sezona yayılacağı umudu içerisinde olduklarına işaret eden Özgül, "Yeni sezonda çok iyi geçecek gibi görünüyor. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı yoğunluk bekliyoruz." diye konuştu.