Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı

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Geçen yıl tüm Türkiye'de ve Halfeti'de de turizm açısından sıkıntılar yaşandığını kaydeden Özdal, bu nedenle düzenlenen tur sayısında büyük düşüş yaşandığına işaret etti. Bu yıl sezonun önceki yıllara göre erken açıldığını ifade eden Özdal, sözlerine şöyle devam etti: