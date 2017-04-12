TURİZM
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TURİZM

Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:55:11 AA

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, yeni turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı

  • 1 Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
    1 | 11

    Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil edilen, mistik tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yeni sezonda turist sayısında büyük artış bekleniyor. Birecik Baraj Gölünün yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ilçede, bahar mevsimiyle işletmeciler, turistleri ağırlayacakları duba restoranlarını elden geçirerek, eksikliklerini giderdi.

  • 2 Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
    2 | 11

    Turistlerin en çok ilgi gösterdiği tur için teknelerinin tamirini yapan işletmeciler, teknelerini boyayıp, süsleyerek yeni sezona hazırladı. Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor.

  • 3 Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
    3 | 11

    Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor. Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerler arasında bulunuyor. 

  • 4 Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
    4 | 11

    Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini görme fırsatı da buluyor. Bu yıl önceki yıla göre sezonun yoğun bir şekilde erken başladığı ilçede, işletmeciler, ziyaretçi sayısında büyük artış bekliyor.

  • 5 Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
    5 | 11

    Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, işletmeciler tarafından bakıma alınan teknelerin yavaş yavaş suya indirildiğini ve turlar düzenlemeye başladığını söyledi. Halfeti'nin tekne sayısıyla da ön plana çıktığını belirtiyor. Özdal, "lçede şu anda 122 tekne turistlere hizmet veriyor. Bu teknelerimiz hem Savaşan, Rumkale güzergahı hem de Çekem bölgesine turlar düzenleniyor" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300