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DOSTUM projesi, İnegöl Belediyesi DOSTUM, BEBKA
TURİZM

DOSTUM projesi, İnegöl ekonomisine artı değer katacak

İnegöl Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Yeniceköy’de DOSTUM (Doğa Sporları ve Turizm Merkezi) projesini hayata geçirdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:32:43 Güncelleme: 16:34:37 HABERTURK.COM

80 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren DOSTUM projesine 2.5 milyon TL yatırım yapıldı. İnegöl Belediyesi'nin mega projeleri arasında yer alan DOSTUM projesi, İnegöl ekonomisine katkı sağlanacak ve turizm ayağına yatırımlar devam edecek. Proje kapsamında; fotosafari, trekking, kano (deniz bisikleti), kampçılık, balık tutma, atv safari, motocross ve off-road, bisiklet, okçuluk, yamaç paraşütü ve hafif hava araçları uçuşları yapılıyor.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu proje, İnegöl’ü cazibe merkezi haline getirmenin yanı sıra, pozitif sosyal katılıma katkı sağlamaya hazırlanıyor.



İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, doğası ve doğa turizmine elverişli alanlarıyla Türkiye ve dünyanın dikkatini üzerine çekmeye hazırlanan İnegöl’ün, önümüzdeki süreçte turizm pastasından payını fazlasıyla alacağını belirtiyor.

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