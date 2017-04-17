TURİZM
Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi
17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:05:13 | Güncelleme: 14:11:34
AA
Kuşadası ilçesi, 2 bin 739 yolcusuyla sezonun ilk transatlantik gemisini ağırladı
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Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi, Ege Ports Limanı'na yanaştı.
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Malta bayraklı TUİ Cruise firmasına ait "Mein Schiff 3" gemisinden inen çoğunluğunun Alman olduğu gözlemlendi
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Gemi ile birlikte toplam 2 bin 739 yolcu Kuşadası'na iniş yaptı.
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Kuşadası'na gelen turistler, Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret etti.
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Gelen turistlerden bazıları ise Kuşadası'nda alışveriş yaptı.
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Tur acentesi yetkilisi Mert Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin, Kuşadası'ndan sonra 3 limana daha uğrayacağını, son olarak Antalya'ya gideceğini söyledi.
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Aynı firmaya ait "Mein Schiff 5" gemisinin de Kuşadası'na 2 sefer düzenleyeceğini belirten Bozkurt, yolcuların organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.
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Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise ilçenin, Türkiye'deki bir çok turizm merkezine oranla sezona çok daha hareketli başladığını ifade etti.
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Kruvaziyer gemilerinin ilçenin can suyu olduğunu vurgulayan İlbahar, "Bu gemiler turizme büyük katkı sağlıyor. Gemilerin Kuşadası'na gelmeye devam etmesi esnafı sevindiriyor." diye konuştu.
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