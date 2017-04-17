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Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:05:13 AA

Kuşadası ilçesi, 2 bin 739 yolcusuyla sezonun ilk transatlantik gemisini ağırladı

  • 1 Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi
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    Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi, Ege Ports Limanı'na yanaştı.

  • 2 Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi
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    Malta bayraklı TUİ Cruise firmasına ait "Mein Schiff 3" gemisinden inen çoğunluğunun Alman olduğu gözlemlendi

  • 3 Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi
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    Gemi ile birlikte toplam 2 bin 739 yolcu Kuşadası'na iniş yaptı.

  • 4 Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi
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    Kuşadası'na gelen turistler, Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret etti.

  • 5 Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi
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    Gelen turistlerden bazıları ise Kuşadası'nda alışveriş yaptı.

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