TURİZM
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Türk Hava Yolları, THY Phuket, THY phuket uçuşu, Inflow Travel Summit,
TURİZM

Türk Hava Yolları yeni rotasına 17 Temmuz'da başlıyor

THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, 17 Temmuz'da Phuket'i yeni destinasyon ağına ekleyeceklerini açıkladı. Olmuştur, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.

18 Nisan 2017 Salı, 15:07:50 Güncelleme: 15:46:44 AA

Markalar ve influencerları bir araya getirerek etkili bir iş birliği gerçekleştirmelerini sağlayacakları bir platform olmayı amaçladıklarını anlatan INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşın Avcı, "Zirvenin ikinci gününde influencerlar B2I (Business-to-Influencer) toplantılarında 32 global markayla 600'den fazla birebir görüşme yapacaklar. Bu toplantıların dijital pazarlama alanında influencerlara ve markalara çok fazla değer katacağına inanıyorum" dedi.

Rusya'da iki Ukrayna ve Gine de ise birer yeni şehre uçmaya başladıklarını hatırlatan THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise "Dünyanın önemli turistik destinasyonlarından olan Phuket'i 17 Temmuz'da destinasyon ağımıza ekleyeceğiz" dedi.

Olmuştur, THY'nin 13 yıldan daha az zamanda yolcu sayısını 5 kat artırdığını ve 62.7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Turizmdeki 5 harcamadan biri Çinli turistlere ait
TURİZM

En büyük pay Çinlilerde
"Türkiye’deki seyahat acentelerini dünyaya entegre ediyoruz"
TURİZM

Türkiye’deki acentelerini dünyaya entegre ediyoruz
Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
TURİZM

Güneydoğu'nun "sakin şehri" yeni sezondan umutlu
Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
TURİZM

Türkiye'de bir ilk yaşandı!
Hollandalı acenteler turizm için Antalya'ya geldi
TURİZM

Hollandalı turizm devlerinden Antalya çıkarması
2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi
TURİZM

Turizm ile ilgili kritik rapor! İşte Türkiye'nin yeri. ...
Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi
TURİZM

RUS MİLYARDER BU YATLA GELDİ
Hintliler evlenmek için Türkiye'yi tercih ediyor
TURİZM

AKIN AKIN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR
Krizle mücadele eden Yunanistan'a turizm dopingi
TURİZM

BU SENE TURİST REKORU KIRACAK
Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri
TURİZM

EN UCUZ TATİL BÖLGELERİ AÇIKLANDI
Kuşadası'nın ilk transatlantik gemisi geldi
TURİZM

SEZONUN İLK TRANSATLANTİK GEMİSİ GELDİ
Türk Hava Yolları yeni rotasına 17 Temmuz'da başlıyor
TURİZM

İŞTE THY'NİN YENİ ROTASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme