Türk Hava Yolları yeni rotasına 17 Temmuz'da başlıyor

Markalar ve influencerları bir araya getirerek etkili bir iş birliği gerçekleştirmelerini sağlayacakları bir platform olmayı amaçladıklarını anlatan INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşın Avcı, "Zirvenin ikinci gününde influencerlar B2I (Business-to-Influencer) toplantılarında 32 global markayla 600'den fazla birebir görüşme yapacaklar. Bu toplantıların dijital pazarlama alanında influencerlara ve markalara çok fazla değer katacağına inanıyorum" dedi.



Rusya'da iki Ukrayna ve Gine de ise birer yeni şehre uçmaya başladıklarını hatırlatan THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise "Dünyanın önemli turistik destinasyonlarından olan Phuket'i 17 Temmuz'da destinasyon ağımıza ekleyeceğiz" dedi.



Olmuştur, THY'nin 13 yıldan daha az zamanda yolcu sayısını 5 kat artırdığını ve 62.7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER