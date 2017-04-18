TURİZM
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Van İranlı turist, İranlı turist sayısı, VATSO, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
TURİZM

Van'a 102 bin İranlı turist giriş yaptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistler için yapılması gerekenler hakkında bir panel düzenledi. Panel kapsamında, İranlı turistlerin kişi başı harcamasının 2 bin dolar olduğu açıklandı

18 Nisan 2017 Salı, 17:39:23 Güncelleme: 17:44:04 AA

VATSO'da düzenlenen panele Van Valisi İbrahim Taşyapan, VATSO Başkanı Necdet Takva, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, otelciler ve turizmciler katıldı. Panelde ilk olarak YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyaloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin İranlı turistlerle ilgili yaptığı bir araştırmada elde edilen sonuçları açıkladı.

961 İranlı turistle görüşmeler yaptıklarını belirten Doç. Dr. Parin, Van'a gelen turistlerin eğitimli ve genel anlamda hizmetlerden memnun olduklarını belirttiklerini söyledi.



NAKİT PARA HARCIYORLAR

İranlı turistlerin kişi başı ortalama 2 bin dolar nakit harcadıklarını belirten Parin, Van'da bir İran masası kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca başta eğlence sektörü olmak üzere farklı hizmet sektörlerinin de hayata geçmesinin İranlı'ların talebi olduğunu anlatan Parin, İranlıların yoğun olarak geldiği günlerde resmi kurumların misafirhanelerinin de kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

102 BİN TURİST GİRİŞ YAPTI

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise 2017 Mart ayında 102 bin İranlı turistin Van'a giriş yaptığını belirterek, İranlıların Van'a bu anlamda çok önemli bir katma değer kattığını söyledi. Van ile İran arasındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nın da uluslararası standartlara çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Krizle mücadele eden Yunanistan'a turizm dopingi
TURİZM

Bu sene turist rekoru kıracak
Turizmdeki 5 harcamadan biri Çinli turistlere ait
TURİZM

En büyük pay Çinlilerde
"Türkiye’deki seyahat acentelerini dünyaya entegre ediyoruz"
TURİZM

Türkiye’deki acentelerini dünyaya entegre ediyoruz
Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
TURİZM

Güneydoğu'nun "sakin şehri" yeni sezondan umutlu
Nemo Primeroo, ilk dalışını gerçekleştirdi
TURİZM

Türkiye'de bir ilk yaşandı!
Hollandalı acenteler turizm için Antalya'ya geldi
TURİZM

Hollandalı turizm devlerinden Antalya çıkarması
Van'a 102 bin İranlı turist giriş yaptı
TURİZM

KİŞİ BAŞI HARCAMALARI 2 BİN DOLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI
Türk Hava Yolları yeni rotasına 17 Temmuz'da başlıyor
TURİZM

İŞTE THY'NİN YENİ ROTASI
Hintliler evlenmek için Türkiye'yi tercih ediyor
TURİZM

AKIN AKIN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR
Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri
TURİZM

EN UCUZ TATİL BÖLGELERİ AÇIKLANDI
Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi
TURİZM

RUS MİLYARDER BU YATLA GELDİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme