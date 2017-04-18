Van'a 102 bin İranlı turist giriş yaptı

VATSO'da düzenlenen panele Van Valisi İbrahim Taşyapan, VATSO Başkanı Necdet Takva, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, otelciler ve turizmciler katıldı. Panelde ilk olarak YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyaloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin İranlı turistlerle ilgili yaptığı bir araştırmada elde edilen sonuçları açıkladı.
961 İranlı turistle görüşmeler yaptıklarını belirten Doç. Dr. Parin, Van'a gelen turistlerin eğitimli ve genel anlamda hizmetlerden memnun olduklarını belirttiklerini söyledi.
NAKİT PARA HARCIYORLAR
İranlı turistlerin kişi başı ortalama 2 bin dolar nakit harcadıklarını belirten Parin, Van'da bir İran masası kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca başta eğlence sektörü olmak üzere farklı hizmet sektörlerinin de hayata geçmesinin İranlı'ların talebi olduğunu anlatan Parin, İranlıların yoğun olarak geldiği günlerde resmi kurumların misafirhanelerinin de kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.
102 BİN TURİST GİRİŞ YAPTI
Van TSO Başkanı Necdet Takva ise 2017 Mart ayında 102 bin İranlı turistin Van'a giriş yaptığını belirterek, İranlıların Van'a bu anlamda çok önemli bir katma değer kattığını söyledi. Van ile İran arasındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nın da uluslararası standartlara çıkarılmasının önemine dikkat çekti.
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