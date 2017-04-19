Turist getiren uçaklara yakıt desteği

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"Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yer aldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:11:14 Güncelleme: 10:16:13 AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Şubat 2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ"in 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, "Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise tarifesiz (charter)," şeklinde değiştirildi.

Aynı tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi de "Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum havalimanlarını," şeklinde düzenlendi.

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