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POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran, Hindistan turist, Uzak doğu turist, Antalya turist
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Türk turizminin yeni yükselen yıldızları Uzak Doğu ve Hindistan

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Duran, son 2-3 yıldır Uzak Doğu ve Hindistan pazarının, Türk turizmi için yeni yükselen yıldızlar olmaya başladığını dile getirdi. Duran, özellikle son 3-5 yıla göre Hindistan pazarında çok ciddi artış olduğunu söyledi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:55:28 Güncelleme: 11:58:32 AA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran, son 2-3 yıldır Uzak Doğu ve Hindistan pazarının Türk turizmi için yeni yükselen yıldızlar olmaya başladığını belirterek, "Özellikle son 3-5 seneye göre Hindistan pazarında çok ciddi bir artış var" dedi.

Duran, son 2-3 yıldır Uzak Doğu ve Hindistan pazarının Türk turizmi için yeni yükselen yıldızlar olmaya başladığını belirterek, "Özellikle son 3-5 seneye göre Hindistan pazarında çok ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı. Duran, İstanbul'un dışında Antalya'daki otellerin de Hint düğünlerine ev sahipliği yapmaya başladığını, mayıs ayı içerisinde Antalya'da Hint pazarına yönelik aktiviteler yapacaklarını dile getirdi.



Hint düğünlerinde minimum davetli sayısının 200 kişi olduğu bilgisini veren Duran, "Düğün sahibi bu 200 kişiyi direkt uçak kaldırarak getiriyor. Bunun şöyle bir avantajı var: Düğününü Türkiye'de yapan misafirler, daha sonra tatil için de tekrar Türkiye'ye geliyor" şeklinde konuştu.

"GEÇEN YIL ANTALYA 10-12 CİVARINDA HİNT DÜĞÜNÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI"
Duran, düğün için Türkiye'ye gelen Hintlilerin burada 3-4 gün kaldığını ve kişi başına sadece otel için bin 500-2 bin dolar harcadığını, diğer ek harcamalarla bu rakamın arttığını anlattı. Geçen yıl Antalya'nın 10-12 civarında Hint düğününe ev sahipliği yaptığını aktaran Duran, bu yıl da sayının yüzde 10 artmasını beklediklerini ifade etti.



Duran, Türkiye'nin daha çok Kazak ve Azeri düğünlerine ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Komşunu da al gel" kampanyasını anımsatan Duran, oralardan da düğün beklediklerini dile getirdi.

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