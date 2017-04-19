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Mein Schiff 3 Marmaris'e demir attı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:09:15 AA

Marmaris İlçesi'ne bu sabah gelen 'Mein Schiff 3' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Alman yaklaşık 2 bin 500 yolcuyla limana demir attı

  • 1 Mein Schiff 3 Marmaris'e demir attı
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    Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan yola çıkan 'Mein Schiff 3' adlı yolcu gemisi, bu sabah, Marmaris Körfezinden giriş yaparak limanın büyük rıhtımına yanaştı. 

  • 2 Mein Schiff 3 Marmaris'e demir attı
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    Bu yıl ilk kez Marmaris Limanına demir atan gemide, çoğunluğu Alman yaklaşık 2 bin 500 yolcu bulunuyor.

  • 3 Mein Schiff 3 Marmaris'e demir attı
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    Gemide toplam bin personel yer alıyor.

  • 4 Mein Schiff 3 Marmaris'e demir attı
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    Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, gümrük girişinde halk oyunları gösteriyle karşılandı. 

  • 5 Mein Schiff 3 Marmaris'e demir attı
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    Gül ve lokma ikram edilen Alman turistler, ilgiden oldukça memnun kaldı. 

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