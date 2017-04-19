"Yüzen oteller" Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi

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Bir bölgeye kuruvaziyerin gelmesinin o bölgenin önemli bir turizm merkezi olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çelik, "Muğla turizmde marka bir şehir. Özellikle turistik ilçelerinin yurt dışında da biliniyor olması nedeniyle yüzen otellerin uğrak yeri haline geldi. Bizim yürüttüğümüz, turizmin 12 aya yayılma projesinde de kruvaziyerlerin önemli bir yeri var." diye konuştu.