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"Yüzen oteller" Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:41:32 AA

Doğal güzellikleri, tarihi yerler ile Yunan adalarına yakınlığıyla dikkati çeken Muğla'yı geçen yıl kruvaziyerle gelen 120 bin turist ve mürettebat ziyaret etti

  • 1 "Yüzen oteller" Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi
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    Taşıdığı çok sayıda yolcu ile "yüzen otel" olarak adlandırılan kruvaziyerler, geçen yıl Muğla'ya yaklaşık 80 bin turist, 40 bin de mürettebat getirdi.

  • 2 "Yüzen oteller" Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi
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    Mavinin her tonunu barındıran deniziyle devasa lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, deniz yolculuğuna çıkan turistlere doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

  • 3 "Yüzen oteller" Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi
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    Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın doğal güzellikleri, tarihi yerlere ve Yunan adalarına yakınlığı sayesinde kruvaziyer firmalarının dikkatini çektiğini söyledi.

  • 4 "Yüzen oteller" Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi
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    Son yıllarda Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine önemli kruvaziyerlerin yanaştığını vurgulayan Çelik, 2016 yılında 120 bin kişinin kente gelerek hem gezdiğini hem de alışveriş yaptığını anlattı.

  • 5 "Yüzen oteller" Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi
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