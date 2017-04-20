TURİZM
20 NİSAN 2017
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Yurt dışı rehberi
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Yurt dışına nasıl gidilir?

Yurt dışına turistik veya iş amacıyla çıkacak vatandaşlar "vizesiz ülkeler hangileridir, oturma izni nasıl alınır ve pasaport başvurusu nasıl yapılır" diye merak ediyor. İşte yurt dışına çıkacaklar için yurt dışı rehberi...

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:54:02 Güncelleme: 20:01:08

Yurt dışında vakit geçirmek isteyen, iş kurmak veya çeşitli sebeplerden dolayı yurt dışına çıkması gereken bazı vatandaşlar, "vizesiz ülkeler hangileridir, oturma izni nasıl alınır ve pasaport başvurusu nasıl yapılır" gibi çeşitli soruları merak ediyor. İşte vizesiz ülkeler, oturma izni detayları ve pasaport başvurusuna dair bilgiler...

VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Yurt dışına seyahat etmek isteyen ve tatil amaçlı vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, vizesiz ülkeler hangileridir? diye merak ediyor. Peki vizesiz ülkeler hangileridir?

AVRUPA KITASI

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, KKTC, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Azerbaycan

ASYA KITASI

Bahreyn, Doğu Timor, Endonezya, Ermenistan, Filipinler, Güney Kore, Gürcistan, Hong Kong, Japonya, Kamboçya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Makao, Maldivler, Malezya, Moğolistan, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Tayvan, Umman ve Ürdün

AMERİKA KITASI

Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezila, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolombiya, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Şişli, Uruguay ve Venezuela

AFRİKA KITASI

Botsvana, Fas, Gambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mauritius, Senegal, Şeyseller, Tanzanya ve Tunus

Not: Bazı ülkelerde sınır kapısında vize alınma zorunluluğu bulunmaktadır.

OTURMA İZNİ NEDİR?

Oturma izni, bir kişinin seyahat ettiği bir ülkede kalmak istemesi dahilinde bazı şartlar olmak üzere o ülkede ikamet edebilmesi için ilgili makamlar tarafından verilen belgedir.

TÜRKİYE'DE VERİLEN OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ

● İş amaçlı verilen oturma izni

● Montaji, bakım ve onarım amaçlı verlien oturma izni

● Turistik amaçlı verilen oturma izni

● Tedavi amaçlı verilen oturma izni

● Sportif faaliyet amaçlı verilen oturma izni

● Uzun süreli verilen oturma izni

● Özel sektörde çalışma amaçlı verilen oturma izni

● Ev hizmetlerinde çalışma amaçlı verilen oturma izni

● Öğretmen olarak çalışma amaçlı verilen oturma izni

● Öğrenim amaçlı verilen oturma izni

● T.C. Vatandaşı eşe refakat amaçlı verilen oturma izni

● İkametli çocuğa refakat amaçlı verilen oturma izni

● T.C. Vatandaşı anne-babaya refakat amaçlı verilen oturma izni

● İkametli anne-babaya refakat amaçlı verilen oturma izni

● Öğretim görevlisi amaçlı verilen oturma izni

● Staj amaçlı verilen oturma izni

● Haymatlos, ıskat, mülteci ve sığınmacı amaçlı oturma izni

● Misafir askeri personel amaçlı verilen oturma izni

● Bakanlık emri ile verilen oturma izni

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pasaport başvuruları, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluşturmuş olduğu e-Pasaport adlı internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Pasaport sahibi olmak için ilk olarak https://epasaport.egm.gov.tr/ adresinden bir randevu almanız gerekmektedir. Aynı zamanda yaşlı, hasta ve engelli vb. vatandaşlara randevusuz hizmet verilmektedir.

Randevu alındıktan sonra pasaport çıkarmak için gerekli belgeleri edinmek gerekmektedir. Pasaportunuzun türüne göre çeşitli belgeler istenmektedir. Örneğin umuma mahsus pasaport için gerekli belgeler şunlardır;

● T.C. Nüfus Cüzdanı aslı

● 2 adet biyometrik fotoğraf

● Müracaat esnasında parmak izi

● Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont aslı

● Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont aslı

● Varsa daha önceden alınan pasaportların aslı

VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğer bir vatandaş, turistik olarak bir ülkeye bir tur şirketi ile gitmek istiyorsa, aşağıdaki dört belgeyi edinmelisiniz. Eğer turistik olarak seyahatiniz acenta vasıtasıyla olacaksa, acentanız size aşağıdaki dört belgeyi vermelidir;

● Kayıt formu

● Ulaşım belgesi

● Konaklama belgesi

● Yurtdışı seyahat sigortası

Eğer bir vatandaş, kendi başına bir ülkeye gitmek istiyorsa, aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir;

● Kayıt formu

● Ulaşım belgesi

● Konaklama belgesi

● Yurtdışı seyahat sigortası

● Ülkenin konsolosluğuna verilecek dilekçe

● 2 adet biyometrik fotoğraf

● Mali durum

● Kredi kartınızın son 3 aylık ekstrelerinin fotokopileri

● İkrametgah belgesi

● Nüfus kaydınızın belgesi

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