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Turizmde Türkiye'nin kaybı İspanya'ya yaradı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Türkiye’nin en büyük turizm pazarı Almanya’da 2017 yılına yönelik tatil satışlarında kaybeden tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Türkiye’nin kaybının büyük ölçüde İspanya’ya yaradığını belirten Bayındır, ancak yine de son dakika satışlarında artışın muhtemel olduğunu kaydetti

21 Nisan 2017 Cuma, 12:53:54 Güncelleme: 14:01:31

Geçen yıla kadar Türkiye’nin en büyük turizm pazarı unvanını koruyan, bu yıl ise ‘en fazla turist gönderen ülkeler’ sıralamasında gerilere düşen Almanya pazarı yıla sancılı başladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından Almanya pazarına yönelik hazırlanan raporda, bu yıl bu pazarda sıkıntıların süreceği, ancak yine de ‘son dakika’ hızlanmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

Raporda görüşleri bulunan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2011-2015 döneminde ülkemize gelen Alman turist sayısındaki istikrarlı seyrin 2016 yılındaki sert düşüşle sona erdiğini, 2016 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 30 düşerek 3.9 milyona gerilediğini hatırlattı.

“2017 yılına yönelik Almanya’da tatil satışlarında İspanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan satışları oldukça iyi seviyeye çıkarken, Mısır satışları ise önemli ölçüde artmaya başladı. Pazarın kaybeden tek ülkesi maalesef Türkiye oldu” diyen Bayındır, Türkiye pazarına yönelik olarak, son dakika satışlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu, işletmelerin planlamalarında bu hususa dikkat etmeleri gerektiğine işaret etti.

YÜZDE 58 GERİLEMEYLE BAŞLADI

Bayındır, şunları söyledi: “Mevcut durumda yaşanan endişeler ve ülkeler arası siyasi fikir ayrılıkları dikkate alınarak 2017 yılında, Ortadoğu, İran ve Rusya pazarlarında artış, başta Almanya olmak üzere Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya ile özellikle AB ülkelerinden Türkiye’ye gelecek turist sayısında önemli oranda düşüş bekleniyor.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nin (DRV) Almanya seyahat pazarındaki son duruma ilişkin açıklamasına göre, Türkiye satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58 geride kaldı. Türkiye’ye talebin ancak güvenlik ve iki ülke arasındaki olumsuz siyasi konularda toplumda bir kanaat oluştuktan belli bir süre sonra artmaya başlayacağının öngörüldüğü, bu yıl için ise daha çok son dakika satışlarının sonucu belirleyeceği açıklandı.”

ACENTELER YERİNE REİSEBÜRO’LAR TEŞVİK EDİLSİN

TÜROB, Almanya turizm raporunda, halen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen uçak yakıtı teşviğinin, seyahat acenteleri yerine turist başına olmak üzere direkt satışı yapan firmalara (Reisebüro) yapılmasıyla bu pazarın yeniden yükselişe geçebileceği önerisinde bulundu. TÜROB’un diğer tespit ve önerileri ise şöyle sıralandı:

*Bir önceki yılda olduğu üzere, 2017 sezonunda da, sektördeki daralmayı bir nebze azaltmak için oteller tarafından konaklama fiyatlarında önemli oranda indirimlerin yapıldığı, bu nedenle sayısal doluluklar sağlansa dahi gelir kaleminde çok önemli kayıpların yaşanacağı bir yıl olarak kayıtlara geçecektir.

*Tur Operatörleri tarafından havayolu kuruluşları ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’ye yönelik koltuk arzında taşınacak riskler dikkate alınarak büyük oranda düşüş olduğu, koltuk sözleşmeleri için uygun koşulların oluşmasının beklendiği tespit edilmiştir.

*Ülkemizde meydana gelen terörist saldırılar nedeniyle Avrupalı turistler için Türkiye önemli güvenlik algısı ve endişesi oluşturuyor. Son olarak İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan saldırı sonrasında İstanbul’a ve ülkemize yönelik çok sayıda rezervasyon ve kongre iptalleri yaşandı. Sektörümüz açısından içerisinde bulunduğumuz dönemde tüketici açısından fiyatlardaki astronomik indirimler önem taşımıyor. Fiyattan ziyade güvenlik olgusu ön plana çıkıyor.

*Berlin-Dalaman ve Berlin-Ankara uçak seferlerinin THY tarafından tekrar başlatılması önemli ve yararlı olacaktır.

*Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın tamirat için kapatılma tarihinin Ağustos 2017'den Kasım 2017'ye alınmasının, Almanya’ya tatil dönüşünde olacak Türk vatandaşları için önemli bir kolaylık olacaktır.

*Kruvaziyer turizmde gerek güvenlik algısı gerekse Galataport’ta başlatılan inşaat çalışmaları nedeniyle 2017 yılında Türkiye ve İstanbul’a yapılması planlanan kruvaziyer turların tamama yakını iptal edildi. Öte yandan, Alman vatandaşlarının kruvaziyer turlara ilgisi artıyor. Bu artan ilgiyi Türkiye lehine değerlendirmek gerekiyor.

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