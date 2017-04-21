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Sosyal medya fenomenleri Antalya'yı tanıtacak

Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak

21 Nisan 2017 Cuma, 13:12:27 Güncelleme: 13:15:19 DHA

İstanbul'da düzenlenen Inflow Travel Summit'17 etkinliğine katılan, dünya genelinde milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren ABD, Avrupa, Rusya ve Polonya başta olmak üzere 29 ülkeden 72 sosyal medya fenomeni, Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde buluştu.

Bir hafta boyunca Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sosyal hayatını yakından tanıma fırsatı bulacak fenomenler, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak.

Sosyal medya fenomenleri turizm kentindeki ilk programları kapsamında, Vali Münir Karaloğlu himayesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle Belek'e gelen Gloria Golf sahalarında düzenlenen Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı 'Turkish Airlines Challenge' golf turnuvasındaki mücadeleyi izledi.

TATİL KARARLARINI KATALOGLAR DEĞİL FOTOĞRAFLAR ETKİLİYOR

Inflow Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşin Avcı ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Bal ile bazı fenomenler ortak basın toplantısı düzenledi. Afşin Avcı, bir yıl önce çalışmaya başladıklarını ve tüm dünyada trend haline gelen fenomen pazarlamasını sahiplenmek istediklerini söyledi. Türkiye'deki şehirlerin tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Avcı, artık destinasyonları tanıtmanın yollarının değiştiğini, klasik yöntemlerin işe yaramadığını kaydetti.

Avcı, katalog, kitapçık basarak fuarlarda dağıtmanın çok etkili olmadığını vurguladı. Avcı, "Tatil kararlarımız, artık akıllı telefonlarımızdan takip ettiğimiz fotoğraflara göre şekilleniyor. Deneyimler, 100 binden 4 milyona kadar tüm dünyadaki insanlara ulaşıyor" dedi.

Afşin Avcı, İstanbul'da ağırladıkları 250 fenomenin, tüm dünyada eriştiği kişi sayısının 65 milyon olduğunu, bunun normal şartlarda reklam karşılığının çok büyük bütçelere tekabül edeceğini anlattı. Avcı, Antalya'ya gelen sosyal medya fenomenlerinin, deneyimlerini paylaşmasının özellikle seyahatlerle ilgili karar süreçlerini pozitif anlamda etkilediğini belirtti.

Hintli blogger Harjinder Singh Kukreja da sosyal aktivist olarak dünyayı gezdiğini, takipçilerine gittiği yerlerden paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Antalya'nın doğal güzelliklerini çok sevdiğini vurgulayan Kukreja, "Antalya pozitif anlamda beni çok şaşırttı. Antalya hak ettiğinden daha az biliniyor. Paylaşımımdan sonra takipçilerimden, 'Dünyada bu kadar güzel yer mi var' diye tepkiler aldım. Antalya, tüm dünyada gidilmesi gereken şehirlerden birisi" dedi.

ABD'den gelen Alex Chacon ise 'Youtube'a içerik ürettiğini, gezdiği yerleri kendi gözünden anlattığını söyledi.

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