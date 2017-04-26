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26 NİSAN 2017
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Kuşadası'na 400 milyon liralık termal yatırım

Deniz turizminin önemli destinasyonlarından Kuşadası'nda, ilçedeki turistik otellere sıcak su sağlamanın yanında birçok turistik tesis yapımını içeren 400 milyon liralık jeotermal yatırım yapılacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:55:21 Güncelleme: 13:57:16 AA

Deniz turizminin önemli destinasyonlarından Kuşadası'nda, 400 milyon liralık jeotermal yatırımla turizmin 12 aya yayılması amaçlanıyor.

Kuşadası'nda planladıkları yatırım için ÇED iznini alan turizm firmasının yetkilileri, projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor.

Firmanın Ege Bölgesi temsilcisi Hasan Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ÇED izniyle 3 farklı bölgede 12 rezerv alanı belirlediklerini, çıkartılacak jeotermal suyu, konut ısıtılması, termal turizm ve sağlık turizminde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçedeki turistik otellere sıcak su sağlamanın yanı sıra birçok turistik tesis yapacaklarını anlatan Göçmen, "Yaklaşık 900 odası bulunan iki ayrı otel, termal özelliği var. 7 futbol sahası, bununla birlikte bünyesinde seracılık da yapılan bir konsept üzerinde çalışma başlatıldı. 350-400 milyon lira gibi bir yatırım planlıyoruz." dedi.

"TURİZME TERMAL DOPİNG"

Sadece kaplıca mantığında değil doktor kontrolünde fizik tedavi ünitelerinin de bulunduğu sağlık merkezleri planladıklarını aktaran Göçmen, şöyle devam etti:

"Buradaki amaç öncelikle Kuşadası’nda sadece yaz aylarında süren turizmi 12 aya yayabilmek.12 ay turizm diyebileceğimiz, turizmin bir yıla yayılacağı alternatif şekilleri üretmeye çalışıyoruz. Turizme termal doping diyebiliriz. Bununla birlikte kentsel olarak baktığımızda termale dayalı kentsel dönüşüm de diyebiliriz. Bölgeye ciddi bir yatırım yapılacak. Isıtma merkezleri, pompa istasyonları kurulacak. Konutlarda dönüşümler olacak. Termal turizm hattı dediğimiz termal tesislere, termal otellere göndereceğimiz hat olacak. Bunların reenjeksiyonu söz konusu."

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar da termal turizmin bölgeye çok büyük katkısının olacağını, ilçenin Afyonkarahisar gibi termal turizmde söz sahibi olabileceğini söyledi.

İlbahar, "Kuşadası’nda turizmi yaklaşık 5 ay sürüyor. Onun dışındaki aylarda işletmeciler otellerini kapatmak zorunda kalıyor. Termal turizm olduğu zaman Türkiye’nin her yerinden gelenler olacaktır. Hem deniz hem termal var. İyi yatırımlarla çok faydası olacaktır. Böylelikle turizm 12 aya yayılacaktır. Bu duruma esnaf da çok sevinecek. Muhakkak bir canlılık olacaktır. İlçenin kaderi değişecek. Hem yerli hem yabancı turistler buraya akın edecektir. Biz artık yurt dışındaki fuarlara gittiğimizde 'sadece yazın değil kışın da gelin.' diyeceğiz." dedi.

"TERMAL TURİZM, 12 AY TURİZM DEMEKTİR"

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de termal turizmin kesintisiz olduğuna dikkati çekerek, "Termal turizm, 12 ay turizm demektir. Bu, bölgeye ciddi katkı sağlar. Bölgenin turizmine, ekonomisine, halkın yaşam standardının yükselmesine katkı sağlayacaktır. Marka olmak lazım. İnsanların burayı bilmesi lazım. Herkes şu an iştahla bunların yapılıp, açılmasını bekliyor." diye konuştu.

Turizmdeki yavaşlamadan dolayı umutsuzluğa kapılmanın yanlış olduğunu belirten Özden, şunları kaydetti:

"İnsanlar umudunu kaybetmedi. Yatırımlar devam ediyor. Türkiye’de turizm, battı, gitti… böyle bir şey yok. Bir sıkıntı var doğru ama kısa sürede eski günlere dönülecektir. İnsanlar eski günlere dönmek için mücadele ediyor.

Türkiye’nin verdiği hizmet ve kalite Avrupa’ya göre açık ara öndedir. Türkiye’ye gelen, buraya alışan insanlar tekrar gelmek istiyor. Şu an turistler bir ışık bekliyor, onu gördüklerinde tekrar dönecekler."

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