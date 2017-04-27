Arap iş adamından Zigana'ya 'organik' tesis

Arap iş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi Gümüşhane'nin turistik bölgesi Zigana'ya turistik tesis yapacak.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Zigana Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede tesis yapmak isteyen Arap iş adamı Al-Ghamdi'yi makamında kabul etti.

Konuğundan planladığı yatırımına ilişkin bilgi alan Vali Memiş, Gümüşhane'ye büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.

Vali Memiş, çift tüp 14,5 kilometre olarak inşa edilen Zigana tünelinin dünyanın en uzun ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacağını ifade ederek tünel tamamlandığında Gümüşhane il merkezi ile Trabzon arası ulaşım süresinin 40 dakikaya ineceğine dikkati çekti.

Gümüşhane'nin turizm kapısının Zigana olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Arap iş adamı arkadaşımız, Zigana Kayak Merkezi'nin bulunduğu turizm alanında otel ve birtakım dinlenme tesisleri, organik ürünlerin yetiştirileceği yerler yapmak istiyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek müracaatlarını alacağız. Bakanlık uygun görürse hemen onların yatırım yapmasını sağlayacağız. Bütün bürokratik prosedürü biz takip edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur."

Daha sonra iş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi ise Zigana'da organik turistik tesis yapmak istediğini aktararak şunları kaydetti:

"Benim yapmak istediğim tesisten Bolu Abant'ta var. Bungalov evleri sürekli turist dolu. İnşallah ilerleyen günlerde biz de böyle bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bu yatırımın Zigana'daki diğer esnafa da katkısı olacak. Ben Müslüman ülkede bu yatırımı yapmak istiyorum. Benim yapmak istediğim tesis çok daha farklı olacak. Tesiste her şeyi organik yapacağım. Gençler telefonla uğraşmak yerine tesisin bahçesinde zaman geçirecek. Bahçesinde örneğin koyun, inek, tavuk olacak. Misafirler kendileri gidip ineği sağıp sütü alacak. Gümüşhane'ye daha çok turist gelmesini sağlayacağız."