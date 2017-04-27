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27 NİSAN 2017
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kruvaviyer turizmi
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Kruvaziyerler martta Türkiye'ye 5 bin yolcu taşıdı

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen ay 3 limana toplam 9 kruvaziyer yanaştı. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı 109, giden yolcu sayısı 169, transit yolcu sayısı ise 5 bin 78 olarak belirlendi. Kruvaziyerlerin biri Alanya, biri Marmaris, 7'si de Kuşadası Limanı'na demirledi.

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:51:10 Güncelleme: 12:30:28 AA

Global Yatırım Holding AŞ'ye bağlı Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert yaptığı açıklamada, Akdeniz çanağının uluslararası kruvaziyer sektörünün yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.

Küresel kruvaziyerin bu önemli destinasyonunda Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Malta'nın, Akdeniz çanağından pay almaya çalışan ülkelerden sadece birkaçı olduğunu anlatan Sert, "Akdeniz, yolcular açısından birçok medeniyetin buluştuğu, bambaşka bir destinasyon. Özellikle Doğu Akdeniz turları kısa programlar çerçevesinde 3 kıtayı birden kapsayabiliyor. Avrupa, Afrika, Asya kıtalarının aynı turda gezilip görülmesini mümkün kılıyor." diye konuştu.

5 KAT FAZLA HARCAMA YAPIYORLAR

Kruvaziyer turizmin, kitlesel turizm içinde en çok katma değer sağlayan segment olduğunu belirten Sert, şöyle devam etti:

"Bunun da nedeni kruvaziyer turizmi tercih edenlerin ağırlıkla yüksek eğitim ve gelir seviyesine sahip olmalarıdır. Kruvaziyer turistlerinin A sınıfı yolcu olmaları ve diğer turistlere nazaran ortalama 5 kat fazla harcama yapmaları, aslında şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında kruvaziyer turistinin ne denli önemli olduğunun da en açık göstergesi. Gelen yolcu profiline baktığımızda ise ziyaretçilerin yaşları mevsimsel olarak değişkenlik gösteriyor. Antalya, ilkbahar ve sonbahar aylarında 60 yaş üstü ziyaretçileri ağırlarken, yaz sezonunda ise iklime ve okul tatillerine bağlı olarak yaş ortalaması düşüş gösteriyor."

Türkiye'nin 2016 yılına kadar kruvaziyer turizminde büyük başarılar elde ettiğini, gelen gemi çeşitliliği ve yolcu sayısı bazında büyük artışlar yakalandığını kaydeden Sert, ancak 2016 yılının kruvaziyer sektörü için iyi geçmediğini söyledi. Sert, "2017 ve 2018 yıllarında çok hızlı bir geri kazanım beklemiyoruz. Ciddi ölçüde bir hareketliliğin 2019 yılında başlaması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ANTALYA'YA BU YIL 13 GEMİ SEFERİ BEKLENİYOR

Port Akdeniz Antalya Limanı'nın gemilerin yolcu aldığı ve turların başladığı bir liman olduğunu, hava limanına yakınlığı, konaklama olanaklarıyla transit yolcular için önemli olduğunu ifade eden Sert, "Limanımıza 2017 yılı için toplamda 13 gemi seferi ve yaklaşık 47 bin yolcu hareketi bekliyoruz. Ülkemiz de kruvaziyer turizmi açısından oldukça büyük bir potansiyele sahip." dedi.

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