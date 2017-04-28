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Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı, Booking.com, Uber.com
TURİZM

Ekonomi Bakanlığı'ndan Booking.com ve Uber açıklaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan, Bakan Nihat Zeybekci'nin Booking.com ve Uber ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak, "Söz konusu açıklamada, Bakanlık olarak Booking.com ile temasın bulunmakta olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini ifade etmiştir

28 Nisan 2017 Cuma, 09:33:11 Güncelleme: 10:00:30 AA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçtiğimiz gün booking.com ve Uber ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Zeybekci yaptığı açıklamada,  "İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. 

Ekonomi Bakanlığından, Bakan Nihat Zeybekci'nin Booking.com ve Uber ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak, "Söz konusu açıklamada, Bakanlık olarak Booking.com ile temasın bulunmakta olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini ifade etmiştir.

Açıklama, Booking.com ile ilgilidir, Uber ile ilgili benzer mahiyette bir temas kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Zeybekci'nin dün Ensar Vakfı programında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Booking.com ile ilgili açıklamalar yaptığı belirtildi.

Zeybekci'nin söz konusu açıklamada, Bakanlık olarak Booking.com ile temasın bulunduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini aktardığı kaydedilen açıklamada, "Sayın Bakanın konuşmasında yer verdiği açıklama Booking.com ile ilgilidir. Uber ile ilgili benzer mahiyette bir temas kesinlikle söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.

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