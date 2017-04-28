Dalaman'a gelen Ukraynalılar çiçeklerle karşılandı

4 | 17

"Hafta sonu karşılama törenlerimiz devam edecek. Ukrayna ve Rusya'dan yelpazemizi çoğaltacağız. Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen uçaklar ile turist sayımızı arttırmayı planlıyoruz. bu sezon Ukrayna'dan gelen ilk kafileyi coşkuyla karşıladık. İsrail, İngiltere ve Avrupa uçuşlarıyla başladığımız yeni sezona Ukrayna ve Rusya uçuşlarıyla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile bölge ve ülke turizmine küçük bir katkı dahi sağlayabiliyorsak ne mutlu bize"