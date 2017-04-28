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Dalaman'a gelen Ukraynalılar çiçeklerle karşılandı

28 Nisan 2017 Cuma, 10:48:12 AA

Ukrayna'dan Muğla'nın Dalaman İlçesi'ne gelen 167 turistten oluşan sezonun ilk Ukraynalı kafilesi, çiçeklerle karşılandı

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    Kiev'den gelen 167 kişilik sezonun ilk Ukraynalı kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni ve kokteyl hazırlandı.

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    Uçak'tan inen Ukraynalı misafirler çiçeklerle karşılandı. Türkiye tatilini coğrafi ve doğal güzelliklerden dolayı seçtiklerini ifade eden Ukraynalı turistler, karşılama için teşekkür etti.

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    Sezona İsrail ve İngiltere'den gelen uçaklarla başladıklarını söyleyen YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, şu açıklamalarda bulundu:

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    "Hafta sonu karşılama törenlerimiz devam edecek. Ukrayna ve Rusya'dan yelpazemizi çoğaltacağız. Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen uçaklar ile turist sayımızı arttırmayı planlıyoruz. bu sezon Ukrayna'dan gelen ilk kafileyi coşkuyla karşıladık. İsrail, İngiltere ve Avrupa uçuşlarıyla başladığımız yeni sezona Ukrayna ve Rusya uçuşlarıyla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile bölge ve ülke turizmine küçük bir katkı dahi sağlayabiliyorsak ne mutlu bize"

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    Yıl sonuna kadar Ukrayna'dan gelen yolcu sayısının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydeden Songur, Dalaman Havalimanı yeni terminal binasının çalışmalarının da devam ettiğini anlattı. 

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