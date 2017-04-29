Antalya'ya bir günde 190 uçak turist gelecek

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:39:31 | Güncelleme: 16:04:33
Antalya'da "Yaza merhaba" etkinliği kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden gelen turistler havalimanında dans ve animasyon gösterileriyle karşılandı. Kente gün boyu 190 uçakla 41 bin turist gelmesi bekleniyor
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Antalya'da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte havalimanında yolcu hareketliliği yaşanmaya başladı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde "Yaza merhaba" etkinliği gerçekleştirildi.
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Terminalin bagaj alım salonunda opera sanatçılarının seslendirdiği aryaları dinleyen turistler, çıkış kapısında da DJ performansları, dans ve animasyon gösterileri ile karşılandı.
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Efsaneler diyarı The Land of Legends'ın karakterlerinin de yer aldığı etkinlikle turizm sektörü temsilcileri ve misafirler kış mevsiminin yorgunluğunu atarken keyifli bir şekilde 'yaza merhaba' dedi.
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Özel bir otel direktörü Serap Akın, Antalya'ya bugün 190 uçakta 41 bin yolcunun geleceğini kaydetti.
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BDT ülkelerinde kutlanan Mayıs Bayramı dolayısıyla Rusya ağırlıklı yolcuları ağırladıklarını ifade eden Akın, şu açıklamalarda bulundu:
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Bu etkinlikle amacımız Antalya'yı tanıtmak hem de misafirlerimize sürpriz bir karşılama yapmaktı. Gün boyu çeşitli aktivite ve yiyecek içecek servisimizle gelen yolcuları karşılaşıyoruz.
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Bu hareketliliğin sezon boyu devam etmesini bekliyoruz. Rusya ile ilişkilerimizin yeniden düzelmesiyle buradan gelen misafir sayımızın eski seviyelere ulaşacağını bekliyoruz.
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İlk uçak inişinin saat 06.00'da gerçekleştiğini ve gece geç saatlere kadar devam edeceğini aktaran Akın, turistlerin sürpriz karşımayla özledikleri Antalya geldiklerini söylediklerini belirtti.
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Ukrayna'nın Odessa kentinden altıncı kez Antalya'ya gelen Alexandra Smirnaya, şu açıklamalarda bulundu:
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Her yıl Antalya'ya gelmeye çalışıyoruz. Ailecek çok beğeniyor ve ailecek geliyoruz. Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz ve korkmuyoruz.
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Türk insanları çok misafirperver, bize iyi davranıyorlar. Tatil süresince denize girip eğleniyoruz. Tüm Ukraynalılar buraya pozitif olarak gelsinler.
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2016 yılında Rusya turizm pazarında çok büyük düşüş yaşanan Antalya'da, ocak ve şubat aylarındaki artış rekor seviyelere ulaşmıştı.
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Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazarda 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya toplam 1398 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde Rus turist sayısı 27 bin 75 kişiye yükseldi.
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BDT - Rus pazarındaki iki aylık dönemdeki değişim yüzde bin 837 olurken, sadece şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısı yüzde 3 bin 422 artışla 12 bin 679'a çıktı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu.