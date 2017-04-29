Antalya'ya bir günde 190 uçak turist gelecek

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BDT - Rus pazarındaki iki aylık dönemdeki değişim yüzde bin 837 olurken, sadece şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısı yüzde 3 bin 422 artışla 12 bin 679'a çıktı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu.