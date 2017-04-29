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Antalya'ya bir günde 190 uçak turist gelecek

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:39:31

Antalya'da "Yaza merhaba" etkinliği kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden gelen turistler havalimanında dans ve animasyon gösterileriyle karşılandı. Kente gün boyu 190 uçakla 41 bin turist gelmesi bekleniyor

  • 1 Antalya'ya bir günde 190 uçak turist gelecek
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    Antalya'da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte havalimanında yolcu hareketliliği yaşanmaya başladı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde "Yaza merhaba" etkinliği gerçekleştirildi. 

  • 2 Antalya'ya bir günde 190 uçak turist gelecek
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    Terminalin bagaj alım salonunda opera sanatçılarının seslendirdiği aryaları dinleyen turistler, çıkış kapısında da DJ performansları, dans ve animasyon gösterileri ile karşılandı. 

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    Efsaneler diyarı The Land of Legends'ın karakterlerinin de yer aldığı etkinlikle turizm sektörü temsilcileri ve misafirler kış mevsiminin yorgunluğunu atarken keyifli bir şekilde 'yaza merhaba' dedi.

  • 4 Antalya'ya bir günde 190 uçak turist gelecek
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    Özel bir otel direktörü Serap Akın, Antalya'ya bugün 190 uçakta 41 bin yolcunun geleceğini kaydetti.

  • 5 Antalya'ya bir günde 190 uçak turist gelecek
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    BDT ülkelerinde kutlanan Mayıs Bayramı dolayısıyla Rusya ağırlıklı yolcuları ağırladıklarını ifade eden Akın, şu açıklamalarda bulundu:

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