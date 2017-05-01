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Nemrut Dağına yabancı turist akını

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:21:39 AA

Adıyaman'da hava sıcaklığının artmasıyla tarihi Nemrut Dağı, yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

  • 1 Nemrut Dağına yabancı turist akını
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    "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

  • 2 Nemrut Dağına yabancı turist akını
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    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev eseri bünyesinde barındırıyor.

  • 3 Nemrut Dağına yabancı turist akını
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    "Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut dağı, turizm sezonu yaklaşık iki hafta önce açılmasına rağmen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. 

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    Şanlıurfa Bölgesel Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Abdulbaki Karakeçili yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu'da tarih turizminde bir sıçrayış olduğunu ifade etti.

  • 5 Nemrut Dağına yabancı turist akını
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    Bölgede GAP turları hakkında çok sevindirici haberlerin olduğunu dile getiren Karakeçili, şu açıklamalarda bulundu:

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