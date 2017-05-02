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Tatili birleştirdiler 1 Mayıs'ı fırsata çevirdiler

Hafta sonu tatilinin Emek ve Dayanışma Günü ile birleşip 3 güne çıkması 1 Mayıs’ı hafta sonu tatilini birleştirenlerin bayramı haline getirdi. TEOG sınavı tatilinin ardından cuma gününü de birleştirebilenler tatili 6 güne çıkardı. Yurdun dört bir yanındaki tatil yörelerine akın eden tatilciler otellerin doluluk oranlarını yüzde 100’e taşıyarak turizmciye moral oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 08:55:28 Güncelleme: 09:03:06

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, TEOG sınavı tatilinin ardından 2009’dan bu yana resmi tatil olan 1 Mayıs’ın bu sene pazartesi gününe denk gelmesi tatilcilerin yüzünü güldürdü. Cuma gününü birleştirenler tatili 6 güne çıkardı.

Hafta içinin ilk gününe denk gelen tatili hafta sonu ile birleştiren tatilciler, turizmcilere bayram heyacanı yaşattı. Türkiye’nin her tatil bölgesinde otellerin hemen hemen hepsinin dolu olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, “Hava sıcaklıklarının 27-28 dereceyi bulması, tatilcilerin sahillere akın etmesine neden oldu. Geçtiğimiz 3 gün boyunca Ege sahillerindeki oteller yüzde yüz dolulukla çalıştı” dedi.

SAFRANBOLU VE KAPADOKYA GÖZDE

Ulusoy, kültür turizmine de ilginin yoğun olduğunu kaydederek, “Tatilciler, Kapadokya ve Safranbolu’daki otellerin tamamına yakınını doldurdular. Bu seneki 1 Mayıs’ta kültür turları öne çıktı” diye konuştu. TURSAB Başkanı, yaşanan doluluk oranlarının da etkisiyle, turizm sektörünün 2017’nin geçtiğimiz yıla göre daha iyi geçmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’da otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşması, adaya rezervasyon yaptırmadan gelenlerin konaklayacak yer bulmalarını zorlaştırdı. Cumartesi günü, Geyikli iskelesinden Bozcaada’ya geçecek araçların oluşturduğu araç kuyruğu zaman zaman 2 kilometreyi buldu. Adada kalacak yer bulamayan tatilciler ise adadan ayrılmak zorunda kaldı. İstanbul’a yakın Kıyıköy, İğneada ve Şarköy’de de yer bulmak zorlaştı. 

EGE 3 GÜNDE 150 MİLYON TL CİRO YAPTI

3 günlük tatilin Ege turizm sektörüne 150 milyon TL’lik bir katkı yarattığını kaydeden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Ege’ye gelen 200 bin tatilci, çoğunlukla Foça, Bozcaada, Alaçatı, Assos gibi butik bölgeleri tercih etti. 65 bin yatak bulunan Ege Bölgesi’nde otellerin yüzde 100’e yakını doldu” dedi. ETS TUR Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek ise, “TEOG tatiliyle birleşen, 1 Mayıs tatilinde 35 bin kişiye tatil yaptırdık. Kıbrıs, Antalya ve Karadeniz kültür turlarında yüzde yüz doluluğa ulaşıldı” dedi.

 

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