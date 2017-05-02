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Booking.com'a gelen yasak, kullanıcılarını rakip sitelere yönlendirdi

Online rezervasyon portalı booking.com’un Türkiye’deki rezervasyon faaliyetlerinin durdurulması Tripadvisor ve Tatilsepeti gibi rakiplerine avantaj sağladı. Otel karşılaştırma sitesi Trivago’ya göre, rezervasyon sayısında değişim yaşanmadı ancak kullanılan portallar değişti

02 Mayıs 2017 Salı, 09:45:20 Güncelleme: 10:11:17

Mart ayı sonunda mahkeme kararıyla Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine son verildi.

Haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle alınan karar kapsamında Türk müşteriler Türkiye'deki ve yurtdışındaki otellere Booking.com üzerinden ulaşamıyor.

Ancak online seyahat aracılığı hizmetleri devam ediyor. Dünya Gazetesi'nden Emre Eser'in haberine göre de Booking.com yasağı en çok rakiplerine yaradı. Bu süreçte Tripadvisor, Trivago ve Tatilsepeti gibi portalların Türkiye iç pazarındaki operasyonlarında önemli artış yaşandı.

REZERVASYON SAYISI AZALMADI, ADRES DEĞİŞTİ

Trivago yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Türk kullanıcılar Türkiye’deki bir şehir için rezervasyon yapmak istediğinde Booking.com’u göremediği için artık karşılarına çıkan diğer online rezervasyon veya tur şirketleri üzerinden işlem yapıyor. Trivago’ya göre rezervasyon sayısında azalma yaşanmadı, sadece Türk kullanıcılar diğer portallara yöneldi.

Booking.com yasağının ardından pazardan daha fazla pay alabilmek için reklama ağırlık veren Trivago, bu sayede önemli sayıda geri dönüş aldığını ve reklam yatırımlarında kısıtlamaya gitmeyeceğini duyurdu.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Trivago, booking ve tripadvisor gibi siteleri tek bir portalda toplayarak otel fiyatlarını karşılaştırıyor. Buraya girip otel aratan bir kullanıcı karşısına çıkan seçeneklerden birini tercih ettiğinde Trivago, kullanıcının satın alma işlemi üzerinden komisyon alıyor. Şirketin Türkiye pazarlama faaliyetleri ise Almanya’daki Düsseldorf ofisinden yürütülüyor.

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