Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişiye kadar erişim sağlayan İngiltere, Avustralya, Polonya, Güney Afrika ve İrlandalı bloggerler Muğla'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerini tanıttı. Milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren fotoğraf, video ve yazılarıyla tanınan bloggerler Dalyan'da ağırlandı. Bloggerler Dalyan Kanalı, İztuzu Sahili, Kral Mezarları, Dalaman termal su alanı ve Kaunos Antik Kentindeki seyahat deneyimlerini kendi takipçileri ile paylaşarak Muğla turizmine katkı sundu.

Youtube ve İnstagram'da 400 bin takipçisi olan Güney Afrikalı Nakita Johnson, Türkiye'de daha öncede bulunduğunu, Muğla bölgesinin güzelliğini ise kelimelerle ifade edemeyeceğini dile getirdi. Kendi takipçileri ile anlık paylaşımlar yaptığını ve onlarında bu güzelliklerin farkına vardığını aktaran Johnson, Muğla gezisinin çok olumlu izler bırakacağına inandığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ YEMEKLERİN OLDUĞUNU ANLATACAĞIM"

Türkiye paylaşımları için takipçilerinin çok heyecanlı olduğunu söyleyen İngiliz blogger ve televizyon sunucusu Jane Witherspoon'da, "hava çok güzel, kültürel yerler gördük. Fethiye Babadağ'da hem güneşi hem karı bir arada gördük. Bu bir doğa harikası, Kaplumbağaları ile ünlü İztuzu Sahili ve Kral Mezarlarını görme şansımız oldu. Türkler bizi çok iyi misafir ediyorlar. Çok iyi bir tanıtım turu oluyor. İngiltere'de mutlaka Türkiye'ye gitmeleri gerektiğini ve çok iyi yemeklerin olduğunu anlatacağım" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA ÜLKEMİZİN TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Sosyal medya fenomenlerini otelinde ağırlayan Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise, turizm tanıtımında ülkelerin sosyal çevrelerine ulaşmanın çok önemli olduğuna işaret etti. Sosyal çevrelere ulaşmanın görsel, yazılı basın ve sosyal medya yoluyla olduğunu aktaran Okutur, "Misafir ettiğimiz bloggerler ülkemizin tanıtımı için çok önemli, gerek yazmış oldukları internet sitelerinde gerekse ülkelerinde basında yer tutuyorlar. Binlerce takipçileri var. Turizm tanıtım ve hizmet demektir" dedi.

Okutur, mükemmel tesislere sahip olduklarını ve tanıtımdaki eksikleri de gidererek turizmin geçen yıllara göre daha iyi olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Bloggerleri Ortaca'da ağırlayarak hediye takdim eden Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'de, sosyal medya fenomenlerinin gönüllü turizm elçileri olacağına inandığını belirterek, Türkiye'yi ve bölgeyi yakından tanımalarının önemini vurguladı.

Bloggerler Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde yaptıkları gezileri discovermugla hashtagiyle sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.