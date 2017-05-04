Fethiye'de her yıl yarım milyon tatilci zirveye çıkacak

Avrupa'nın bir numaralı yamaç paraşütü merkezi olarak gösterilen zirveden, Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ile Antalya'nın Kaş ilçeleri kuş bakışı izlenirken, Yunanistan'ın Rodos Adası da görülebiliyor.
Babadağ Teleferik Projesi ihalesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) bünyesindeki Fethiye Güç Birliği (FGB) şirketi tarafından geçen 3 Nisan'da yapıldı.
Yıllık 2 milyon 250 bin lira kiralama bedeli ödemeyi taahhüt eden 2 firmanın yarıştığı ihaleyi, yıllık kazancından yüzde 12.5'ini FGB şirketine vermeyi taahhüt eden Kırtur Limited Şirketi kazandı. İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren şirketin haziran ayı ortasına kadar temel atması planlanırken, 30 milyon dolarlık projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması hedeflendi.
Babadağ'ın güney batı yamacına kurulacak teleferiğin başlangıç istasyonu Ovacık Mahallesi'ndeki Yasdam Caddesi üzerine, bitiş istasyonu ise, Babadağ zirvesindeki 1700 metre pisti bitişiğine inşa edilecek.
Başlangıç noktasından 8 kişilik kabinlere binenler, 1200 metre pistindeki ara istasyondan geçerek ortalama 6-7 dakikada Babadağ 1700 metre pistine ulaşacak. 1800 ve 1900 metre pistlerine ise telesiyej sistemiyle ulaşım sağlanacak. Proje kapsamında 1700 ve 1900 rakımına seyir terası ve restoran inşa edilecek.