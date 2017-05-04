Fethiye'de her yıl yarım milyon tatilci zirveye çıkacak

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Yıllık 2 milyon 250 bin lira kiralama bedeli ödemeyi taahhüt eden 2 firmanın yarıştığı ihaleyi, yıllık kazancından yüzde 12.5'ini FGB şirketine vermeyi taahhüt eden Kırtur Limited Şirketi kazandı. İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren şirketin haziran ayı ortasına kadar temel atması planlanırken, 30 milyon dolarlık projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması hedeflendi.