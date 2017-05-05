TÜİK: Seyahate çıkanlar ortalama 371 lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ve 4. çeyreğe ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 azalarak 10 milyon 688 bin olarak gerçekleşti.

SEYAHATE ÇIKANLAR ORTALAMA 371 LİRA HARCADI

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde seyahate çıkanlar, 74 milyon 786 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 371 lira oldu.

Geçen yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcama, bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artarak 28 milyar 33 milyon 83 bin lira oldu.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95,9'unu 3 milyar 807 milyon 2 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 4,1'ini ise 161 milyon 111 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 72,2 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 9,1 ile sağlık, üçüncü sırada ise yüzde 8,1 ile gezi, eğlence, tatil yer aldı.