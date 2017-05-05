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Gezi teknelerine 'CE' belgesi için süre

Türk bayrağına geçen gezi tekneleri için "CE" uygunluk işaretlemesine ilişkin hükümler, 1 Temmuz 2018'den itibaren uygulanacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:17:39 Güncelleme: 14:28:52 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtlarının tasarımı ve üretim gerekliliklerini ve bu ürünlerin gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere "CE" uygunluk işaretlemesine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Yürürlükten kaldırılan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında üretilen gezi tekneleri ve motorlar, 1 Temmuz 2018'e kadar Türkiye'de piyasaya arz edilebilecek.

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ kapsamında ithal edilen tekneler için "CE" uygunluk işaretlemesine ilişkin hükümler, 1 Temmuz 2018'den itibaren uygulanacak.

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