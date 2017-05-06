Van Gölü turizme açılıyor

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İlk olarak kıyıda bulunan işletmeleri ve barakaları kaldırtan Çiçekli, sahil bandında çalışmala başladı. Belediye tarafından başlatılan 'Sahil Kordonu' projesi ile ilk etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları ile plajlar yapılacak.