TURİZM

Van Gölü turizme açılıyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:01:13 DHA

Türkiye'nin en büyük gölü olan yöre halkının 'Van Denizi' dediği Van Gölü'nün sahilleri turizm için hazırlanıyor

  • 1 Van Gölü turizme açılıyor
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    Doğal güzellikleri, koyları ve temiz suyuyla dikkat çeken Van Gölü'nün sahilleri vatandaşla buluşturulacak.

  • 2 Van Gölü turizme açılıyor
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    Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, turizm alanında bugüne kadar hak ettiği noktaya ulaşamadı.

  • 3 Van Gölü turizme açılıyor
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    Geçtiğimiz yıl Van Gölü'nün Ayanis sahili, Türkiye Çevre eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 'mavi bayrak' almaya hak kazansada halk plajı olmadığı için, çoğu vatandaş ve gelen turistler bu sahillerden yararlanamıyor.

  • 4 Van Gölü turizme açılıyor
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    Van'ın göl kıyısında bulunan Edremit İlçesi'nin Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de vatandaşların gölden daha fazla yararlanması için proje başlattı.

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    İlk olarak kıyıda bulunan işletmeleri ve barakaları kaldırtan Çiçekli, sahil bandında çalışmala başladı. Belediye tarafından başlatılan 'Sahil Kordonu' projesi ile ilk etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları ile plajlar yapılacak.

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