Muğla'ya 'Hint' ilgisi

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Bu bölge hem Bollywood film çekimleri için hem de Hint düğünlerinin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapı ve güzelliğe sahip. Hem bireysel turizm hem de gelecekte olabilecek Bollywood film çekimi veya Hint düğünü bölge turizmine çok büyük katkıda bulunur. Özellikle bir Bollywood filmi burada olursa çok ciddi bir katkı sağlar. Uçak sayısında ciddi artış olur ve gökyüzü Hindistan'dan gelecek uçaklarla dolar."