Muğla'ya 'Hint' ilgisi

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) davetiyle gelen Hindistan'ın önde gelen düğün ve film organizasyon firması temsilcileri ve acente başkanları, Ortaca, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki güzellikleri yerinde gördü.
Muğla Valisi Amir Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında "düğün turizmine" ilişkin yaptığı açıklamaların sektörü mutlu ettiğini, Muğla'nın da Hindistan pazarından pay alması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.
Muğla'nın deniz, güneş, kum yanında tarihi ve kültürel dokusu nedeniyle her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini belirten Çiçek,"Muğla ve ilçelerinde başka yerlerde olmayan güzelliklere sahibiz. Hedefimiz bu zenginlikleri en iyi şekilde değerlendirmek. Hindistan'daki insanların düğünlerini burada yapmalarını, dinlenmek için buraya gelmelerini, tarihimizi ve doğamızı görmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Belki de en önemlisi bölgede film çekimini sağlayabilmek. Bollywood sanatçılarını da buraya getirebilmek." dedi.
Bunun için Bakanlık, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da çalışma yürütüldüğüne işaret eden Çiçek, "Muğla'yı Hindistan pazarına açtığımız takdirde turizmde üçüncü sırada olan ilimizi birinci sıraya kadar yükseltebiliriz. Hedefimiz 2023'te 10 milyon turisti ilimizde ağırlamak. Hindistan'dan gelecek turistin bir kısmını Muğla'ya çekmek ve Hint düğün organizasyonlarını Muğla'ya taşımak istiyoruz." diye konuştu.
DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyaretiyle, iki ülke arasında turizm alanında 9 aydır yürüttükleri çalışmalarının adeta tescillendiğini söyledi.