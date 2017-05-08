Amanoslar Düldül Dağı
TURİZM

Amanoslar 'Çukurova'nın Uludağı' olmaya aday

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Düldül Dağı zirvesine yapılacak teleferik, mesire alanı ve devamında planlanan kayak merkeziyle Amanoslar'ın, 'Çukurova'nın Uludağı' olması hedefleniyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:41:31 Güncelleme: 16:48:56 AA

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesince uygulanacak ve ödeneği ayrılan projeyle Amanoslar'daki Düldül Dağı'nda ilk etapta teleferik ve mesire yeri yapılacak.

İlçe merkezinden 2 bin 200 metre yükseklikteki dağın zirvesine kadar döşenecek teleferik sisteminde her bir vagon 90 kişi alabilecek. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda olacak sistemde bir saatte 400'den fazla insan zirveye taşınabilecek. Zirveye çıkan ziyaretçiler, aynı proje kapsamında oluşturulan mesire alanını gezebilecek.Belirli kısımları yılın 10 ayı kar altında olan, 4-5 ay yer yer kar kalınlığı 1,5 metre olan dağda projenin devamında bir de kayak merkezi yapılması planlanıyor.

Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı yaptığı açıklamada, Korkut Ata Üniversitesi iş birliğiyle 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Düldül Dağı'na teleferik, mesire yeri ve kayak merkezi yapılmasına dönük fizibilite ve proje hazırlama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Namlı, zirveye bir de mesire alanı kuracaklarını belirten Namlı, alanda restoranlar, kafeteryalar, eğlence yerleri, kameriyeler olacağını ifade etti. Namlı, yaklaşık 6 bin metrekare alana yapılacak mesire yerine ileriki dönemde 50 kişilik bir butik otel açmayı planladıklarını da aktardı.

Düldül Dağı'na mesire yerinin yanı sıra bir kayak merkezi yapmayı da planladıklarını belirten Namlı, şunları söyledi:

"Dağımızın kuzey yamacı 10 ay kar altında. Bunun 4-5 ayı sürekli kar yağışlı geçiyor. Bu 4-5 aylık süreçte kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buluyor. Eğim çok iyi. Mesire alanının yapımının ardından bu bölgeye bir kayak merkezi kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Gençlik ve spor Bakanlığından gerekli izinleri aldığımız taktirde bu bölgeyi Çukurova'nın Uludağı yapmaya kararlıyız."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
TURİZM

Bu sene ilk kez geldiler
Gezi teknelerine 'CE' belgesi için süre
TURİZM

Gezi tekneleriyle ilgili önemli düzenleme
TÜİK: Seyahate çıkanlar ortalama 371 lira harcadı
TURİZM

Gezmeye 28 milyar lira harcadık
3 bin lirası olan da alıyor, 20 milyonu olan da
TURİZM

3 bin liraya da var 20 milyon liraya da

Fethiye'de her yıl yarım milyon tatilci zirveye çıkacak
TURİZM

Yarım milyon kişi buraya çıkacak
Turizme sosyal medya desteği
TURİZM

Türkiye'yi dünyaya o fenomenler tanıtıyor
Askeri tank dalış turizmine kazandırılıyor
TURİZM

TÜRKİYE'DE BİR İLK! İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ TANK...
Amanoslar 'Çukurova'nın Uludağı' olmaya aday
TURİZM

ULUDAĞ DEĞİL DÜLDÜL DAĞI!
Sevgililerin en fazla para harcadığı şehirler
TURİZM

AŞKTA EN PAHALI ŞEHİRLER
‘Booking’ yasağı komşulara turist kaptıracak
TURİZM

BOOKİNG YASAĞI KOMŞULARA YARADI!
Muğla'ya 'Hint' ilgisi
TURİZM

'BURALAR İNANILMAZ...'
Van Gölü turizme açılıyor
TURİZM

O GÖL TURİZME AÇILIYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme