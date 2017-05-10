DATİ Holding, Marriott International, JW Marriott
TURİZM

DATİ Holding’in 200 milyon dolarlık yatırımı

DATİ Yatırım Holding tarafından inşası süren İstanbul Turizm Merkezi’nde yükselecek otellerden ilki JW Marriott İstanbul Hotel & Conference Center, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım ile hayata geçecek ve 500 yeni istihdam yaratacak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:11:13 Güncelleme: 15:25:15 HABERTURK.COM

Marriott International’ın markalarından biri olan JW Marriott, İstanbul’da açacağı, DATİ Yatırım Holding ile imzaları attı. DATİ Yatırım Holding A.Ş. tarafından 200 milyon dolarlık bir yatırım ile hayata geçecek olan otel, 354 adet Deluxe, 56 adet Suite, 39 adet Club odadan meydana gelecek.

Marriott International Avrupa Lüks Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Satya Anand, Marriott International Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan, DATİ Yatırım Holding A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran ve Dati Holding İştiraki olan Ataköy Otelcilik A.Ş  Genel Müdürü Mehmet Culha’nın katılımıyla bugün bir basın toplantısı düzenlendi.



"İSTANBUL, DÜNYANIN EN İYİ KONGRE ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLMA İDDİASINI HER ZAMAN SÜRDÜRÜYOR"

Basın toplantısında konuşan DATİ Yatırım Holding A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriott International ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını kaydetti.

İstanbul’u dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirmeye büyük katkı sağlayacak “İstanbul Turizm Merkezi”ni yaklaşık 500 bin metrekare bir alan üzerinde geliştirdiklerini hatırlatan Gökhan Kıran, JW Marriott İstanbul Hotel & Conference Center’in projenin en önemli parçalarından birisini oluşturacağını dile getirdi.

Son dönemde yaşanan birtakım olumsuz olaylara rağmen İstanbul’un, Dünyanın en iyi kongre şehirlerinden biri olma iddiasının her zaman sürdüğünün altını çizen Gökhan Kıran, yaptıkları yatırımın kentin kongre turizmine çok önemli katkı ve fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Otelde, 354 adet Deluxe, 56 adet Suite, 39 adet Club oda bulunacağını kaydeden Ataköy Otelcilik A.Ş  Genel Müdürü Mehmet Culha, "Ataköy Marina’da denize sıfır konumda hayata geçecek olan projede 40 metrekareden 250 metrekareye kadar farklı büyüklükleri bulunan şık tasarlanmış 449 adet oda yer alacak" dedi.




Çok önemli bir ana tanıklık ettiklerini söyleyen Marriott International Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan, "Dünyanın en büyük otel firmalarından ikisi olan Marriott ve Starwood’un birleşmesi, Türkiye’de de 25 otelin, yatırımcı ve çalışanlarıyla birlikte aynı aile bünyesine katılmasını sağladı. Onlardan bir başkası da bugün burada hayata geçiyor. İstanbul Turizm Merkezi yeniden canlanırken, Sheraton ve JW Marriott markaları da aynı proje bünyesinde bir araya geliyor. İstanbul turizmine, özellikle de kongre turizmindeki potansiyeline duyulan güvenin tohumları işte burada atılıyor. İstanbul’un geleceğine duyduğu güven ve cesareti için DATİ Holding’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Marriott International olarak biz de Türkiye turizminin hızlıca hakettiği günlerine döneceğine inanıyoruz ve Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

OTELİN PROJESİNDE TABANLIOĞLU İMZASI

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen JW Marriott İstanbul Hotel & Conference Center, otel bünyesinde yer alacak farklı büyüklüklerdeki 15 adet toplantı salonu ile kurumsal buluşmalara ev sahipliği yaparken, 650 metrekare genişliğindeki yüksek tavanlı ve son teknoloji ile donatılmış balo salonu ise 600 kişi kapasitesi ile özel günlerde ve toplantılarda misafirlerini ağırlayacak. Otel, 80 metrekareden 650 metrekareye kadar toplamda bin 400 kişilik misafir ağırlama kapasitesine sahip.

 

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