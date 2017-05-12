Isparta Gölcük Tabiat Milli Parkı'nın turist çekmesi bekleniyor

Isparta sınırları içinde bulunan Gölcük Tabiat Milli Parkı'nda uygulanacak yaşam merkezi projesinde inşaat aşamasına gelindi. İhaleyi teslim alan firma projeyi 5 yıl içinde tamamlayacak ve 24 yıl kullanım hakkına sahip olacak. Isparta, bu projeyle Antalya'ya gelen 12 milyon turistin 1 milyonunu kente çekmeyi planlıyor.



Projeyi anlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, Gölcük Tabiat Parkı'nın Isparta'ya 12, Burdur'a da 17 kilometre mesafede olduğunu belirtti. Yılmaztürk, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun 2014 yılında Isparta ziyaretinde Gölcük Tabiat Parkı'nda konsept belirleme talimatı verdiğini kaydetti.



Yılmaztürk, "Sayın Bakanımız Isparta halkına burayı en kısa zamanda planlayarak hizmete açılmasını ve Antalya'ya gelen 12 milyon turistin ileriki aşamada 1 milyonunun Isparta'ya getirilmesi yönünde proje çalışması yapılmasını istedi. Sayın Bakanımızın talimatıyla hızlı şekilde proje çalışmalarına başladık. Bazı yasal sorunlar vardı onları aştık. Projelendirme çalışmamızı hem bölge insanının ihtiyacını karışlamak hem de turizmin altyapısını oluşturacak şekilde belirledik. Projelerimizi 2016 yılının başlarında hem avam hem detay projelerimizi bitirdik. 2017 Mart ayında da yüklenici firmaya teslim ettik. Şu anda yüklenici firmaya işyeri teslimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları başlayacak. Firma ihale şartnamesine göre 5 yılda projeyi uygulanabilir hale getirecek ve 24 yıl kullanma hakkına sahip olacak" diye konuştu.

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