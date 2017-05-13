Yunanlar Ayvalık'tan alışveriş yapmaya başladı

Midilli Adası'nda yaşayan Yunanlar, semt pazarından alışveriş yapmak için her perşembe feribotla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine geliyor.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Ayvalık'ta perşembe günleri kurulan, bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği semt pazarı, Yunanların yoğunluğuyla da dikkati çekiyor.

Ayvalık'a sabah Midilli Adası'ndan kalkan üç feribotla 09.00-09.30 saatlerinde gelen çok sayıda Yunan, burada giyim ve mutfak eşyasından gıda maddelerine kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor. Yunanlar, daha sonra 18.00-18.30 saatlerinde kalkan feribotlarla adalarına dönüyor.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te ilçeye gelen günübirlik Yunan turist sayısının 87 bin olduğunu söyledi.

Bu sayının geçen yıl, yaşanan sıkıntılar nedeniyle 64 bin civarında kaldığını belirten Kantarcı, "Biz bu yıl Ayvalık'a gelecek Yunan turist sayısının 100 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Yunan turistlerin tabii ki Ayvalık ekonomisine ciddi katkıları var. Yunanistan'da ekonomik krizin bulunması onlar için Ayvalık'ı daha da cazip hale getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"ESNAF MEMNUN"

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca da özellikle perşembe günleri Midilli'den gelen günübirlikçilerin, giyim başta olmak üzere kozmetik, aksesuar, gıda gibi ürünler aldığını belirtti.

Yunanların ayrıca inşaat malzemelerinden mobilyaya kadar geniş bir yelpazede alışveriş yaptığını vurgulayan Çakırca, şunları kaydetti:

"Avronun değerinin Türkiye'de yüksek olması ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz, bu büyük akının nedenlerindendir. Özellikle perşembe günleri Midilli'den bin ile bin 500 kişi arasında Yunan, Ayvalık'ımıza gelmektedir. Ayvalık'ta birer adet küçük pet şişe su satın almaları, acıktıklarında karınlarını doyurmaları halinde bile piyasaya ciddi bir canlılık getirmektedirler. Bu durum Ayvalık esnafının kış aylarında yaşadığı inanılmaz durgunluk sırasında ise tam bir cansuyu anlamını taşımaktadır."

Ayvalıklı taksicilerden Ayhan Soybaş, perşembeleri Yunan turist sayısındaki artışın işlerine de yansıdığını ve kazançlarının önemli oranda arttığını söyledi.

Pazarcı esnafından Muhammet Akbulut, Yunan turistlerin semt pazarını ekonomik açıdan canlandırdığını belirterek, "Mesela benim sattığım ürünün torbası 12 lira, Midilli'de ise aynı ürünün torbası 30 liraya tekabül ediyor. Bu da pazarı onlar adına cazip kılıyor." dedi.

Gönen ilçesinden gelerek pazarda tezgah kuran İlker Duman da tekstil ürünleri sattığını kaydederek, "Yunan turistlerin pazara gelmesi her esnafa ekonomik anlamda çok büyük fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"BU UCUZLUK ÜLKEMİZDE YOK"

Midilli Adası'ndan gelen Aleksandra Dimitris ise Ayvalık pazarından 15 avroya halı aldığını, bu parayla ülkesinde böyle bir alışveriş yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Diğer ihtiyaçlarını da buradan karşıladığını anlatan Dimitris, "Nevresim, yanında yastık kılıfları da aldım. Bunlara 10 avro ödedim. Bu satın aldıklarımın yanında satıcılar bana ayrıca hediyeler de verdi. Daha önce Ayvalık'a geldiğimde bir battaniye beğenmiştim. Satıcıyla pazarlık yaptım. 20 avro ödedim. Satıcı bana hemen bir battaniye daha ücretsiz verdi. Bu ucuzluk bizim ülkemizde yok." diye konuştu.

Batı Trakya-İskeçe bölgesinde doğan Türk asıllı Yunanistan vatandaşı Metin Deli de Midilli'de turizm acenteciliği ve araç kiralama işi yaptığını belirtti.

Türkiye'nin, Yunanistan ile kıyaslandığında çok ucuz olduğuna işaret eden Deli, şunları kaydetti:

"Mesela Yunanistan'da bir manto satın almaktansa, Ayvalık'a gelip aynı parayla 4 manto satın alabilmek mümkün. Yunanistan ile kıyaslandığında burada pek çok ürün yarı yarıya fiyatla satın alınabiliyor. Özellikle de giyim eşyaları Yunanistan ile kıyaslandığında yarı yarıya satılıyor. Yunanistan'da 10 avroya hiçbir şey satın alamazsınız. Ama Türkiye'de 10 avroya manto, pantolon gibi pek çok şey satın alınabiliyor."

Deli, her Yunan turistin Ayvalık semt pazarında ortalama 150-200 avro harcadığını dile getirdi.